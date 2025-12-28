Slušaj vest

Makedonska policija je danas uhapsila 51-godišnjaka iz bitoljskog sela Kišava kod koga su prinađeni "kalašnjikov", četiri lovačke puške i pištolj, saopštilo je ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije.

Kako se navodi u saopštenju, prilikom pretresa njegove kuće, pronađena je i oduzeta jedna automatska puška jugoslovenske proizvodnje marke "M70AV2", jedan okvir za tu pušku i 258 metaka kalibra 7,62 milimetra.

Dodaje se da su pronađene i četiri lovačke puške, jedan pištolj, 78 lovačkih metaka kalibra 12 milimetara, 50 metaka kalibra milematara 72 metka kalibra devet milimetara i da će nakon potpunog dokumentovanja slučaja protiv tog meštanina bitoljskog sela Kišava biti podneta odgovarajuća prijava.

Pretres i hapšenja su sproveli policajci Odeljenja za ilegalnu trgovinu, droge i oružje policijske uprave "Bitolj" u koordinaciji sa Jedinicom za ilegalnu trgovinu oružjem, opasnim supstancama i radioaktivnim materijalom pri Upravi kriminalističke policije Severne Makedonije.

(Kurir.rs/Beta)