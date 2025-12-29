Slušaj vest

U emotivnoj i napetoj atmosferi odvijalo se svedočenje tri majke koje su izgubile decu u požaru u diskoteci "Puls" u Kočanima 16. marta ove godine. One su sudbonosno veče opisale kao haos i užas kada su saznale za požar i kada su krenule da traže svoju decu. Nisu očekivale da će naići na tako strašan prizor i da će biti toliko žrtava.

Majke su tokom svedočenja i zaplakale, a suze su se mogle videti i na licima ostalih roditelja prisutnih iza staklene barijere u sudnici u Idrizovu.

Najnovije svedočenje Gabrijele Naunove, koja je izgubila ćerku u požaru, izazvalo je tenzije između roditelja i optuženih. Ona je rekla da je bila redovan gost u "Pulsu", da je tamo upoznavala građevinske inspektore i šefove policije, a gost na otvaranju, kao što se može videti po fotografijama, bio je i bivši gradonačelnik Kočana Ratko Dimitrovski. Obezbeđenje nije imalo obeležja, ali su svi znali da im je to posao.

- Puls je bio jedina diskoteka u Kočanima, posebno u zimskom periodu, mnogi ljudi su dolazili u tu diskoteku i sedeli na tim stolicama. Nismo očekivali da ta diskoteka radi ilegalno dok se nije desio ovaj tragični događaj, jer su tamo išli i policijski inspektori i građevinski inspektori i gradonačelnici, tako da bih rekla 90 posto Kočana, svi smo bili tamo i nikada u životu nisam pomislila da radi ilegalno - rekla je.

Negodovanje roditelja!

Jedan od optuženih, građevinski inspektor Ognjen Đorđijev, pitao ju je da li ga je videla tamo jer je govorila u množini, na šta je Naunova odgovorila odrično. Đorđijevo pitanje naišlo je na neodobravanje roditelja, zbog čega se on revoltirano obratio sudu.

- Prerano smo osuđeni. Hajde, ne sudite mi, odmah me upucajte. Ne daj Bože da i vi sedite ovde. Krivi ste i treba da budete optuženi. Dete je trebalo da bude kod kuće ako nije imalo 18 godina.

Prisutni roditelji su takođe oštro reagovali, vičući mu "ološu", "znamo ko si", "živa su ti deca, je l' da?". Naunova je takođe svedočila o razgovoru između policijskog inspektora i Mihajla, sina vlasnika diskoteke Dejana Jovanova Deka, u kojem ga je obavestila da li će biti racija u Pulsu ili ne. Mihajlo Jovanov je prigovorio da to nije istina i da nikada nije razgovarao o toj temi sa inspektorom.

Potresno svedočenje roditelja

Odbrana optuženih je takođe pitala Naunovu da li zna kako je izgledala unutrašnjost diskoteke. Ona je potvrdno odgovorila, ali ne da zna materijale od kojih je diskoteka napravljena.

Te večeri nije videla vatrogasce, samo vatrogasno vozilo, a prema njenim rečima, policija je sedela skrštenih ruku. Kada je njena ćerka, koja je bila bez svesti, završila u njenom naručju i zatražila pomoć od jednog od policajaca, dobila je odgovor da on nije obučen za to.

Svedočile su i Irena Minova i Marija Petruševa. Jedna je izgubila šesnaestogodišnju ćerku. Druga 24-godišnjeg sina. Njihova deca nisu imala vidljive povrede niti opekotine, ali su preminula od udisanja dima. Petruševa je rekla sudu da u ovom trenutku krivi samo jednu osobu koja je najodgovornija, aludirajući na Jovanova Deka, čiji je sin pored njega, dok njen nije.

Minova je, zauzvrat, svedočila da je te kobne noći videla Mihajla Jovanova zajedno sa policajcem, a oni su samo stajali po strani dok su deca zarobljena u diskoteci tražili pomoć.

- Iz onoga što je videla i čula, uprkos sadašnjim tvrdnjama da svi nekako pomažu i spasavaju decu, prema njenim rečima, to nije istina. Samo oni koji su sada pokojni su pomogli jer nije bilo mesta da se više puta i izađe živ - rekla je.