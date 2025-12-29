Slušaj vest

Severna Makedonija je dobila danas od Svetske bankegrant od 13,56 miliona evra dodatnih sredstava u okviru projekta za olakšavanje trgovine i transporta na Zapadnom Balkanu.

Sporazum o dodeli tog granta potpisali su ministarka finansija Severne Makedonije Gordana Dimitrieska-Kočoska i direktor u Svetskoj banci za Severnu Makedoniju Karol Meževan.

Kako je saopštilo ministarstvo finansija Severne Makedonije, novac je namenjen za uvođenje inteligentnog transportnog sistema (ITS) na Koridoru 10, od ​​graničnog prelaza sa Srbijom "Tabanovce" do Velesa, što uključuje podršku za uspostavljanje i opremanje nacionalnog centra za upravljanje saobraćajem potrebnim ITS sistemskim rešenjima za koridore 8 i 10, uključujući i krak 10D.

"Konkretnije, biće uspostavljen sistem za prikupljanje podataka za saobraćajni protok, sistem za praćenje težine u pokretu, elementi za kontrolu visine vozila koja pristupaju autoputu, sistem za prikupljanje podataka o vremenskim uslovima sa autoputeva i sistem za praćenje transporta opasnih materija", precizira se.