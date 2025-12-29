SEVERNA MAKEDONIJA DOBILA 13,56 MILIONA EVRA: Grant Svetske banke za uvođenje inteligentnog transportnog sistema
Severna Makedonija je dobila danas od Svetske bankegrant od 13,56 miliona evra dodatnih sredstava u okviru projekta za olakšavanje trgovine i transporta na Zapadnom Balkanu.
Sporazum o dodeli tog granta potpisali su ministarka finansija Severne Makedonije Gordana Dimitrieska-Kočoska i direktor u Svetskoj banci za Severnu Makedoniju Karol Meževan.
Kako je saopštilo ministarstvo finansija Severne Makedonije, novac je namenjen za uvođenje inteligentnog transportnog sistema (ITS) na Koridoru 10, od graničnog prelaza sa Srbijom "Tabanovce" do Velesa, što uključuje podršku za uspostavljanje i opremanje nacionalnog centra za upravljanje saobraćajem potrebnim ITS sistemskim rešenjima za koridore 8 i 10, uključujući i krak 10D.
"Konkretnije, biće uspostavljen sistem za prikupljanje podataka za saobraćajni protok, sistem za praćenje težine u pokretu, elementi za kontrolu visine vozila koja pristupaju autoputu, sistem za prikupljanje podataka o vremenskim uslovima sa autoputeva i sistem za praćenje transporta opasnih materija", precizira se.
Kurir.rs/Beta