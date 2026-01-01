Slušaj vest

Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski najavio je da će 2026. biti godina preobražaja, političke stabilnosti i ekonomskog jačanja.

"Reforme koje smo pokrenuli nisu kozmetičke. One su duboke i suštinske. Takve reforme zahtevaju vreme, ali su preduslov za funkcionalnu državu i zdravo društvo", rekao je Mickoski u novogodišnjoj čestitiki građanima.

Istakao je da će projekti koji se planiraju, programi koji se pripremaju i politike koje se osmišljavaju dati konkretne i merljive rezultate u 2026. godini.

Prema njegovim rečima, 2026. godina će biti godina rasta, sa realizacijom značajnih infrastrukturnih projekata.

"Godina ekonomskog jačanja, sa novim investicijama, podrškom privredi i otvaranjem mogućnosti za rad i razvoj", rekao je Mickoski.

Dodao je da će 2026. biti i godina političke stabilnosti u kojoj će institucije funkcionisati jasnije, efikasnije i odgovornije.