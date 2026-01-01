DETE (2) POGOĐENO METKOM U GLAVU: Horor u Skoplju tokom dočeka Nove godine!
Dvogodišnje dete je sinoć primljeno u Kliniku za intenzivnu negu u Skoplju sa teškom prostrelnom ranom glave, rekao je danas Igor Merdžanovski, direktor Klinike za traumatologiju, ortopediju, anesteziju, reanimaciju i intenzivnu negu.
Dete je u životno ugroženom stanju. Merdžanovski je rekao da nema informacije o okolnostima pod kojima je dete ranjeno vatrom i uputio je novinare da kontaktiraju policiju za dodatne informacije.
Hirurške klinike su imale, kako je rekao, izuzetno burnu novogodišnju noć, tokom koje je lečen veliki broj pacijenata sa različitim povredama.
Saobraćajne nezgode, padovi sa visine, fizički napadi...
Tokom noći primljeni su pacijenti povređeni u tri saobraćajne nezgode. Nekoliko osoba sa lakšim povredama je pregledano i pušteno na kućno lečenje, dok je sedamnaestogodišnja devojka iz Tetova primljena sa teškom povredom i operisana. U Skoplju nije bilo težih saobraćajnih nezgoda.
„Takođe su evidentirana tri povređena pacijenta nakon pada sa visine. Među njima je i tridesetogodišnji muškarac koji je pronađen nakon pada u oblasti Bunjakovac i nalazi se u životno ugroženom stanju. Operisan je na kičmi i trenutno se nalazi na Klinici za intenzivnu negu. Šesnaestogodišnji pacijent iz Štipa je takođe primljen na Kliniku za neurohirurgiju, takođe nakon pada sa visine“, rekao je Merdžanovski.
Tokom noći je zabeleženo i osam slučajeva fizičkog napada. Šest pacijenata sa fizičkim povredama pušteno je na kućno lečenje, uključujući jednu osobu sa površinskom povredom nožem. Prostrelna rana zgloba lakta zabeležena je i kod pacijenta iz Skoplja, a incident se dogodio u Prilepu.
Upotreba pirotehnike
Veliki broj povreda takođe se povezuje sa upotrebom pirotehnike. U Kliniku za plastičnu hirurgiju primljeno je ukupno 20 pacijenata, dok se dvoje dece uzrasta 12 i 13 godina leči na Odeljenju za dečju hirurgiju, za koje je planirano hirurško lečenje.
U Kliniku za traumatologiju je primljen i 69-godišnji pacijent sa povredama leve podlaktice i šake izazvanim vatrometom, dok će tri osobe sa lakšim povredama biti puštene na kućno lečenje. Lekari su takođe istakli da je broj povređenih tokom dočeka Nove godine bio znatno veći u odnosu na prethodne godine.
