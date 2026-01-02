Slušaj vest

Dvogodišnje dete, koje je teško povređeno tokom proslave Nove godine, umrlo je ovog jutra u klinici u Skoplju.

Prema pisanju medija, dete je navodno pogodio zalutali metak dok je gledalo vatromet.

Dete je prvobitno lečeno u Gradskoj opštoj bolnici, a zbog težine povreda hitno je prebačeno u Kliniku za dečju hirurgiju. Lekarske ekipe su konstatovale masivno krvarenje u mozgu, koje je zahvatilo sve moždane komore.

Uprkos intenzivnoj medicinskoj nezi i stalnom praćenju, stanje deteta je bilo izuzetno ozbiljno i opasno po život. Jutros su lekari konstatovali smrt.

Do nesreće je došlo kada je dete bilo sa majkom napolju, kako bi posmatrali vatromet. U jednom trenutku, dok ga je majka držala u naručju, dete je pogođeno metalnim projektilom, najverovatnije zalutalim metkom, nakon čega je odmah prevezeno u bolnicu.

Ministar unutrašnjih poslova Panče Toškovski je ranije izjavio da je ovo bio jedan od najozbiljnijih incidenata tokom novogodišnje noći. On je naveo da je povredu naneo metalni fragment i da se sve okolnosti incidenta još uvek istražuju.

Ne propustitePlanetaMAJKA POGINULA PRED DECOM NA NOVOGODIŠNJOJ PROSLAVI: Vatromet joj se zaglavio u odeći, kamera snimila TRENUTAK EKSPLOZIJE (VIDEO)
a32132132.jpg
PlanetaHOROR NA TAJLANDU ZA DOČEK NOVE GODINE: Britanac poginuo paleći vatromet na zabavi! (FOTO)
profimedia0490511757.jpg
PlanetaPRAVILI VATROMET, A ONDA SE VESELJE PRETVORILO U HOROR: Zalutala raketa pogodila ženu pravo u usta, nije joj bilo spasa
profimedia0363094819.jpg
PlanetaSLAVLJE SE PRETVORILO U TRAGEDIJU: Poginuli ispaljujući vatromet u Berlinu!
vatromet-u-drezdenu01.jpg