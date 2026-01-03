Slušaj vest

Očekivani životni vek u Severnoj Makedoniji povećan je za jednu godinu na 76,6 godina, ali se i dalje smanjuje broj stanovnika, pokazuju podaci Državniog zavoda za statistiku.Prema najnovijem Statističkom godišnjaku, u Severnoj Makedoniji je u 2024. godini rođeno 16.061 dete, a umrlo je 20.201 osoba, što znači smanjenje stanovništva za preko 4.000 stanovnika.

Pozitivan porast je zabeležen samo u Skopskom regionu, dok je u ostalih sedam regiona broj umrlih znatno premašio broj rođenih.

Prosečan životni vek u Severnoj Makedoniji je u 2024. povećan za jednu godinu na 76,63 godine, u poređenju sa 75,32 u 2023 - žene žive duže sa prosekom od 78,86 godina, skoro četiri i po godine više od muškaraca, čiji je životni vek u proseku 74,48 godina.

U poslednjih šest godina, od 2019. godine, Severna Makedonija je imala negativan prirodni priraštaj.

- Za samo godinu dana, broj živorođenih je smanjen za skoro 700, sa 16.737 u 2023. na 16.061 u 2024. godini - pokazuju podaci iz "Statističkog godišnjaka Republike Severne Makedonije 2025", koji je objavio Državni zavod za statistiku.