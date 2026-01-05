Slušaj vest

Ministar zdravlja Severne Makedonije Azir Aljiu izjavio je danas da je u novogodišnjoj noći zbog ozbiljnijih povreda od pirotehnike hospitalizovano sedam osoba, od kojih petoro dece.

"Lekari naglašavaju da je u novogodišnjoj noći kod sedam osoba, dvoje odraslih i petoro dece, bilo intervenisano zbog ozbiljnijih poveda na prstima i opekotina od pirotehnike i da je izvršena amputacija kod dela njih", rekao je Aljiju na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ministrom unutrašnjih poslova Severne Makedonije.

Naveo je da je troje dece dece primljeno u Urgentni centar u Skoplju, dvoje u Dečju kliniku i dvoje odraslih u Kliniku za plastičnu hirurgiju.

Foto: Marina Lopičić

"Činjenica da među povređenima ima dece, a nekima od njih je napravljena amputacija, jasno govori o ozbiljnosti posledica", rekao je Aljiu.

Ministar unutrašnjih poslova Severne Makedonije Panče Toškovski rekao je da je u 2025. godini zaplenjeno 252.000 komada pirotehnike i uhapšeno 37 osoba, protv koji su podnete krivične prijave.