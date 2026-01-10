Slušaj vest

Dva 16-godišnjaka uhapšena su u Skoplju nakon što su motociklom udarili i povredili policajca. Kako je saopštilo ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije, u 00.45 skopski policajci su na području Karpoša lišili slobode i priveli dvojicu 16-godišnjaka iz Skoplja.

Prethodno su na jednom skopskom bulevaru, 10 minuta posle ponoći, prilikom obavljanja službene dužnosti primetili motocikl bez registracije, kojim je upravljao jedan od maloletnika, koji se nije zaustavio na znak stop, nakon čega je motociklom udario policajca i povredio ga.

"Ubrzo, nakon preduzimanja mera, motocikl je zaustavljen i maloletnci su uhvaćeni, pri čemu se se jedan ponašao agresivno prema policajcima", piše u saopštenju.

Dodaje se da će nakon potpunog dokumentovanja slučaja, protiv obojice biti podneti odgovarajuće projave.