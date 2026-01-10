Slušaj vest

Majka i sestra pokojnog Stivena, Aleksandra i Samanta Ivanovski, uputile su javni apel da se zaustavi širenje objava i komentara vezanih za njegovu smrt, posebno onih koji sadrže osude, uvrede i netačne informacije.

U svom obraćanju navode da su se u najtežim trenucima gubitka, pored bola, suočili i sa pogrešnim tumačenjima i povredljivim rečima u javnosti.

Objašnjavaju da je prethodna objava o prikupljanju donacija, koja je izazvala brojne reakcije, napravljena sa iskrenim i dobrim namerama od strane bliskih članova porodice koji žive u Makedoniji, u vreme kada ništa nije bilo jasno - ni troškovi sahrane, ni dodatne nepredviđene obaveze vezane za pravne procedure i dokumentaciju.

Kako ističu, namera je bila isključivo da se pomogne, bez njihovog zahteva, na inicijativu bliskih ljudi, a ne da se stvori prostor za javnu osudu ili spekulacije.

„Bez obzira gde živimo, bol zbog gubitka deteta ne poznaje granice, zemlje ili finansijske pretpostavke. Isti je, dubok i nepodnošljiv“, navode u poruci.

Aleksandra i Samanta izražavaju zahvalnost svima koji su pokazali saosećanje, humanost i podršku, ističući da porodici u ovom trenutku nije potrebno ništa više od mira, tišine i dostojanstva, kako bi njihov Stefan mogao biti mirno ispraćen.