OGLASILA SE PORODICA MAKEDONCA STRADALOG U KRAN-MONTANI: Uputili hitan apel da javnost prestane sa osudama i neistinama: "Ne treba nam ništa osim mira" (FOTO)
Majka i sestra pokojnog Stivena, Aleksandra i Samanta Ivanovski, uputile su javni apel da se zaustavi širenje objava i komentara vezanih za njegovu smrt, posebno onih koji sadrže osude, uvrede i netačne informacije.
U svom obraćanju navode da su se u najtežim trenucima gubitka, pored bola, suočili i sa pogrešnim tumačenjima i povredljivim rečima u javnosti.
Objašnjavaju da je prethodna objava o prikupljanju donacija, koja je izazvala brojne reakcije, napravljena sa iskrenim i dobrim namerama od strane bliskih članova porodice koji žive u Makedoniji, u vreme kada ništa nije bilo jasno - ni troškovi sahrane, ni dodatne nepredviđene obaveze vezane za pravne procedure i dokumentaciju.
Kako ističu, namera je bila isključivo da se pomogne, bez njihovog zahteva, na inicijativu bliskih ljudi, a ne da se stvori prostor za javnu osudu ili spekulacije.
„Bez obzira gde živimo, bol zbog gubitka deteta ne poznaje granice, zemlje ili finansijske pretpostavke. Isti je, dubok i nepodnošljiv“, navode u poruci.
Aleksandra i Samanta izražavaju zahvalnost svima koji su pokazali saosećanje, humanost i podršku, ističući da porodici u ovom trenutku nije potrebno ništa više od mira, tišine i dostojanstva, kako bi njihov Stefan mogao biti mirno ispraćen.
Apeluju da se u njegovo ime ne šire laži, pretpostavke i dezinformacije i pozivaju javnost da pokaže poštovanje prema bolu porodice. objavi Skopje1.mk
(Kurir.rs/Skopje1.mk)