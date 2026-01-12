Slušaj vest

Severna Makedonija uvodi najstroža pravila do sada i radikalno zabranjuje pušenje na javnim mestima, uključujući i mnoge prostore gde je to ranije bilo dozvoljeno. Novi predlog zakona o zaštiti od pušenja predviđa potpune zabrane koje će značajno promeniti ponašanje ljudi u javnosti, ali i u određenim privatnim okolnostima koje utiču na druge.

Prema nacrtu zakona koji je pušten u javnu raspravu, pušenje se zabranjuje u svim zatvorenim i otvorenim javnim prostorima, što obuhvata bolnice, škole, sportske terene i objekte kulture. Posebno važna stavka je da automobil u kojem se nalazi dete postaje zona u kojoj je pušenje najstrože zabranjeno, bez ikakvih izuzetaka. Ova zabrana ne važi samo za klasičan duvan, već su njom obuhvaćene i e-cigarete sa ukusima, kao i svi drugi aromatizovani proizvodi. Istovremeno, reklamiranje, sponzorstva i bilo kakva promocija duvanskih i nikotinskih proizvoda biće potpuno zabranjeni u javnosti i medijima.

Kazne za kršenje ovih pravila su veoma stroge. Građani mogu biti kažnjeni sa 300 evra, dok firme i preduzeća koja ne poštuju zakon čekaju znatno veće globe, u zavisnosti od njihove veličine i težine prekršaja.