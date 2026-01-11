Slušaj vest

Ministarstvo spoljnih poslova Bugarske saopštilo je da je danas nepoznata osoba napala bugarsku ambasadu u Skoplju i zatražilo od nadležnih organa u Severnoj Makedoniji da identifikuju i kazne počinioca.

Kako se navodi, Ministarstvo spoljnih poslova Bugarske najoštrije osuđuje taj čin usmeren na zgradu bugarskog predstavništva u Skoplju - simbol državnosti i zvaničnog prisustva Republike Bugarske u Republici Severnoj Makedoniji.

Ambasada je na svojoj Fejsbuk stranici saopštila da je obavestila nadležne organe u Severnoj Makedoniji o napadu. Ambasada je objavila fotografiju razbijenih staklenih vrata zgrade misije i video u kojem se vidi muškarac kako prilazi vratima, udara ih rukom i brzo odlazi.

"Ovo je neprihvatljiv napad na status diplomatskog predstavništva i grubo kršenje Bečke konvencije o diplomatskim odnosima. Ministarstvo spoljnih poslova izražava duboku zabrinutost što je ovakav smeo čin rezultat sistematskog nedostatka reakcije nadležnih institucija Republike Severne Makedonije na prethodne napade i vandalske akte usmerene na objekte vezane za Bugarsku i bugarsku zajednicu", ističe se u saopštenju.

Kako se navodi, ta institucionalna pasivnost, u kombinaciji sa tolerisanim, pa čak i podsticanim govorom mržnje protiv Bugarske i Bugara u susedstvu, stvorila je okruženje u kojem se takva kriminalna dela podstiču i eskaliraju.

Nadležni organi u Severnoj Makedoniji pozvani su da odmah preduzmu sve neophodne mere kako bi identifikovali počinioca i pozvali ga na punu krivičnu odgovornost, kao i da garantuju bezbednost bugarskih diplomatskih i konzularnih predstavništava, njihovog osoblja i njihove imovine.

"Bugarska očekuje od institucija u Severnoj Makedoniji da se jasno i nedvosmisleno distanciraju od govora mržnje, da se efikasno suprotstave takvim zločinima, da svrsishodno rade na stvaranju fundamentalno drugačijeg javnog narativa za odnose sa Bugarskom i da bezuslovno ispunjavaju svoje međunarodne obaveze", piše u saopštenju.