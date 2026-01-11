Slušaj vest

Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski uputio je danas oštre kritike Sofiji zbog najnovijih diplomatskih formulacija.

Povod za reakciju je tvrdnja Ministarstva spoljnih poslova Bugarske, koje je u kontekstu bilateralnih dokumenata, umesto standardnog termina „makedonski jezik“, upotrebilo formulaciju „dostupan jezik“. Za Mickoskog ovaj potez ne predstavlja iznenađenje, već potvrdu njegovih dugogodišnjih teza da spor nije samo pravno-formalan, već suštinski zadire u atribute državnosti.

Ova retorika dolazi u osetljivom trenutku kada se očekuje napredak u evrointegracijama, ali ovakvi signali istočnog suseda ukazuju na produbljivanje nepoverenja između dve vlade.

Prema Mickoskom, upotreba sintagme „dostupan jezik“ od strane bugarske diplomatije nije samo tehnička greška, već proračunat politički manevar koji odražava istorijske pozicije Bugarske prema makedonskoj posebnosti. Izbegavanjem imena jezika, Sofija nastavlja da održava svoju okvirnu poziciju koja ne priznaje postojanje makedonskog jezika kao posebnog lingvističkog entiteta, već ga tretira kao dijalekatsku formu ili „jezik prema Ustavu RSM“.