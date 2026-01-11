OŠTRE KRITIKE IZ SKOPLJA NA RAČUN SOFIJE: Mickoski Mickoski oštro kritikovao Sofiju zbog terminologije
Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski uputio je danas oštre kritike Sofiji zbog najnovijih diplomatskih formulacija.
Povod za reakciju je tvrdnja Ministarstva spoljnih poslova Bugarske, koje je u kontekstu bilateralnih dokumenata, umesto standardnog termina „makedonski jezik“, upotrebilo formulaciju „dostupan jezik“. Za Mickoskog ovaj potez ne predstavlja iznenađenje, već potvrdu njegovih dugogodišnjih teza da spor nije samo pravno-formalan, već suštinski zadire u atribute državnosti.
Ova retorika dolazi u osetljivom trenutku kada se očekuje napredak u evrointegracijama, ali ovakvi signali istočnog suseda ukazuju na produbljivanje nepoverenja između dve vlade.
Prema Mickoskom, upotreba sintagme „dostupan jezik“ od strane bugarske diplomatije nije samo tehnička greška, već proračunat politički manevar koji odražava istorijske pozicije Bugarske prema makedonskoj posebnosti. Izbegavanjem imena jezika, Sofija nastavlja da održava svoju okvirnu poziciju koja ne priznaje postojanje makedonskog jezika kao posebnog lingvističkog entiteta, već ga tretira kao dijalekatsku formu ili „jezik prema Ustavu RSM“.
Za Mickoskog ovo direktno potkopava napore za izgradnju poverenja i pokazuje da priznavanje Bugara u Ustavu neće staviti tačku na osporavanja identiteta. Mickoski tvrdi da insistiranje na uvođenju Bugara u Preambulu Ustava nije krajnji cilj, već samo instrument šire strategije. Prema premijeru, ovo je samo jedna faza procesa koji vodi ka „kompletnom redefinisanju makedonskog identiteta“. Ova izjava sugeriše da se vlada u Skoplju priprema za dugotrajan diplomatski otpor, odbijajući da prihvati rešenja koja bi mogla da se tumače kao nacionalno obezličavanje, čak i po cenu stagnacije na putu ka Evropskoj uniji.
(Kurir.rs/Racin/P.V.)