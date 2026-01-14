Slušaj vest

Sektor unutrašnjih poslova (SVR) Tetovo podneo je krivičnu prijavu protiv J. J. (84) iz sela u opštini Vrapčište zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo „iznuda“.

Tokom jula 2025. godine, prijavljeni je uz pretnju tražio i dobio 5.000 evra od jedne ženske osobe – svoje rođake.

Nakon što je ona zatražila da joj vrati novac, prekinuo je svaku komunikaciju sa njom, pa je usledila prijava policiji Severne Makdonije.

(Kurir.rs/Važno)

