Carina Severne Makedonije saopštila je danas da je na graničnom prelazu "Bogorodica"zaplenjeno devet pištolja, koji su bili sakriveni u krovu automobila i da je uhapšen vozač, makedonski državljanin.

- Sprečen je pokušaj teškog međunarodnog krivičnog dela, zaplenjeno je devet pištolja, od kojih je pet imalo visoku prodornu moć, a jedna osoba, makedonski državljanin, lišena je slobode i nalazi se u pritvoru - piše u saopštenju carine.

Navodi se da su to delo u utorak uveče otkrili carinici na graničnom prelazu "Bogorodica", na izlazu iz Severne Makedonije u Grčku, kada su tokom detaljnog pregleda, u automobilu, u krovu između lima i tapacirunga, pronašli pištolje marke "crvena zastava".

- Slučaj je predat Odeljenju za istrage, koje je uhapsilo tu osobu, a nakon preduzimanja predistražnih mera, protiv njega je podneta krivična prijava Javnom tužilaštvu u Đevđeliji zbog krivičnog dela "neovlašćeno posedovanje, posredovanje i trgovina oružjem i eksplozivom". Po nalogu javnog tužioca, lice je u pritvoru, a istraga je u toku - piše u saopštenju Carinske uprave Severne Makedonije.