U policiji u Skoplju prijavljena su dva odvojena slučaja porodičnog nasilja, povodom kojih MUP Severne Makedonije preduzima mere za njihovo potpuno rasvetljavanje.

Prvi slučaj prijavila je 29-godišnja žena iz okoline Skoplja, koja je navela da ju je 10. januara 2026. godine, u porodičnom domu na području opštine Petrovec, fizički napao njen suprug K.J. (33).

Prema prijavi, on je koristio tvrdi predmet i pretio joj oštrim predmetom. Takođe je navedeno da je K.J. prethodno fizički napao i njihovu maloletnu ćerku. Nakon potpunog dokumentovanja slučaja, uslediće odgovarajuća prijava.

Drugi slučaj prijavljen je 16. januara 2026. godine u 09:20 časova, kada je 45-godišnja žena iz okoline Skoplja prijavila da ju je prethodnih dana više puta fizički napao njen suprug A.B. (48).

Tokom napada, on joj je oštetio mobilni telefon, kao i putničko vozilo.

Makedonska policija preduzima mere za rasvetljavanje slučaja, a nakon potpunog dokumentovanja biće podnet odgovarajući podnesak.

