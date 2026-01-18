Slušaj vest

Na Klinici za infektivne bolesti u Skoplju od gripa je preminuo drugi pacijent u ovoj godini - muškarac (69) - kod kojeg je potvrđena influenca A, izjavio je danas direktor te klinike Fadilj Cana.

On je novinarima rekao da je taj pacijent, koji je preminuo juče u jutarnjim satima imao više komorbiditeta i da nije bio vakcinisan protiv sezonskog gripa, iako je bio u rizičnoj grupi.

Prema rečima Cane, taj pacijent je iz unutrašnjosti, dopremljen je u izuzetno teškom stanju, odmah je stavljen na mehaničku ventilaciju, a njegovi simptomi su trajali već pet dana pre no što je primljen u bolnicu.

"Pacijent je doveden u izuzetno teškom opštem stanju sa razvijenom masivnom bronhopneumijom ;i akutnim respiratornim distres sindromom. Pacijentu je odmah ukazana pomoć na odeljenju intenzivne nege, ali je, uprkos svim preduzetim merama, nažalost, preminuo", rekao je Cana.

Napomenuo je da je preminuli 69-godišnjak "imao dosta komorbiditeta: hroničnu opstruktivnu bolest pluća, kardiomiopatiju i druge bolesti" i da "nije bio vakcinisan iako je bio u grupi koja treba da primi sezonsku vakcinu".

Na infektivnoj klinici u Skoplju, prema rečima Cane, "trenutno ima 25 do 30 pacijenata hospitalizovanih sa gripom, neki od njih sa blažom, a drugi sa težom kliničkom slikom, od kojih je nekoliko na kiseoniku, a samo jedan na mehaničkoj podršci kao teži slučaj".

Mušarac koji je juče preminuo na Univerzitetskoj klinici za infentivne bolesti u Skoplju je druga potvrđena žrtva gripa ove godine u Severnoj Makedoniji, nakon što je pre nekoliko dana umrla 75-godišnja žena, sa ;influencom A i takođe sa mnogo komorbiditeta.