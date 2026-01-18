Slušaj vest

Begunac iz zatvora "Idrizovo" uhapšen je u centru Skoplja po prijavi da je jednoj devojci ukrao mobilni telefon, saopštila je policija Severne Makedonije.

Kako se navodi, juče u 4.00 ujutru na podruju Opštine Centar u Skoplju, policajci su uhapsili J.P. (43), nakon prijave da je prethodno veče oko 21.50 u ugostiteljskom objektu u centru grada "oduzeo mobilni telefon 23-godišnjoj devojci".

"Pritom je utvrđeno da se J.P. traži po nalogu Osnovnog krivičnog suda zbog bekstva iz Kazneno-popravne ustanove Idrizovo", piše u polcijskom saopštenju.

Ističe se da je mobilni telefon vraćen devojci, a da je J.P. vraćen u najveći makedonski zatvor "Idrizovo", kod Skoplja i da će protiv njega biti podneta odgovarajuća prijava.

(Kurir.rs/Beta)

