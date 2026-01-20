Slušaj vest

Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski, sa visokom delegacijom vlade od danas će učestvovati na 56. godišnjem sastanku Svetskog ekonomskog foruma (WEF) u Davosu, u Švajcarskoj (19-23. januar).

Kako je najavila vlada u Skoplju, Mickoski će imati niz bilateralnih sastanaka sa predstavnicima vodećih svetskih korporacija i finansijskih institucija, na kojima će predstaviti povoljnosti za investiranje u makedonsku ekonomiju, sa posebnim fokusom na energetiku i tehnologiju.

Makedonska delegacija će učestvovati na panel diskusijama o održivom razvoju, i predstaviće strateške planove za energetsku transformaciju i infrastrukturno povezivanje regiona.

Predviđeno je da premijer Severne Makedonije učestvuje na zatvorenoj liderskoj sesiji, kao i u javnim debatama fokusiranim na veštačku inteligenciju, energetiku i nove puteve ekonomskog rasta u Evropi.

Delegacija Vlade Severne Makedonije će, prema najavi, u Davosu održati sastanke sa visokim državnim zvaničnicima i predstavnicima međunarodnih organizacija kako bi ubrzala proces reformi i pružila podršku ključnim nacionalnim projektima.