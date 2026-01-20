MICKOSKI IDE U DAVOS: Poznato na kojim debatama će makedonski lider učestvovati
Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski, sa visokom delegacijom vlade od danas će učestvovati na 56. godišnjem sastanku Svetskog ekonomskog foruma (WEF) u Davosu, u Švajcarskoj (19-23. januar).
Kako je najavila vlada u Skoplju, Mickoski će imati niz bilateralnih sastanaka sa predstavnicima vodećih svetskih korporacija i finansijskih institucija, na kojima će predstaviti povoljnosti za investiranje u makedonsku ekonomiju, sa posebnim fokusom na energetiku i tehnologiju.
Makedonska delegacija će učestvovati na panel diskusijama o održivom razvoju, i predstaviće strateške planove za energetsku transformaciju i infrastrukturno povezivanje regiona.
Predviđeno je da premijer Severne Makedonije učestvuje na zatvorenoj liderskoj sesiji, kao i u javnim debatama fokusiranim na veštačku inteligenciju, energetiku i nove puteve ekonomskog rasta u Evropi.
Delegacija Vlade Severne Makedonije će, prema najavi, u Davosu održati sastanke sa visokim državnim zvaničnicima i predstavnicima međunarodnih organizacija kako bi ubrzala proces reformi i pružila podršku ključnim nacionalnim projektima.
(Kurir.rs/Beta)