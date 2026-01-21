Slušaj vest

Nesvakidašnja situacija je snimljena u Skoplju, a kako se može videti čovek se snašao kako je mogao. 

Naime, kako dele tamošnji mediji, sneg je izazvao neobičnu situaciju. 

Jedan neimenovani čovek je snimljen kako puzi po pešačkom prelazu u Opštini Aerodrom, u Skoplju, a video je ubrzo postao viralan na društvenim mrežama. 

"Bolje da puzi nego da doživi neki incident, zna da mu nije lako", "Nije promenio letnje cipele u zimske", "Neka neko izađe da mu pomogne", "Verovatno je ranije pao ili mu obuća klizi i sad želi da se zaštiti", "Pa tako je bezbednije! Možda se plaši pada, pa je bolje da ide četvoronoške", samo su neki od komentara korisnika društvenih mreža. 

Kurir.rs/Sitel TV

