Slušaj vest

Predsednica Severne Makedonije Gordana Siljanovska Davkova ocenila je danas da je svet na raskrsnici i da mu je potreban novi impuls multilateralizma, koji će braniti međunarodno pravo i štititi male i slabe.

"Na raskrsnici smo. Lek je u reformama, makedonskim, balkanskim, ali i onima u UN, NATO i EU. Svi se suočavamo sa hamletovskom dilemom: biti ili ne biti! Potreban nam je novi impuls multilateralizma: multilateralizam koji će braniti Povelju i međunarodno pravo, koji će štititi male, slabe i ranjive, koji će graditi klimatsku i energetsku bezbednost i koji neće dozvoliti da pravda postane privilegija jakih", rekla je Siljanovska Davkova.

Predsednica Severne Makedonije je to rekla na tradicionalnom godišnjem prijemu za predstavnike diplomatskog kora, koji je održan u Ohridu.

Govoreći o proširenju EU, Siljanovska Davkova je istakla da proširenje nije samo test za kandidate, već i za demokratski kapacitet i kredibilitet Evrope, jer ako važe različita pravila, onda su ona instrumenti poltičke arbitrarnosti.

"Konačno, Zapadni Balkan nije problem apsorpcionog kapaciteta Unije. Naprotiv, integracija regiona je pitanje bezbednosti, stabilnosti i geopolitičke racionalnosti u vremenu rastućeg geopolitičkog rivalstva", rekla je Siljanovska Davkova.

1/11 Vidi galeriju Gordana Siljanovska Davkova, predsednica Severne Makedonije Foto: JONAS ROOSENS/ANP, Richard Drew/AP, SARAH YENESEL/EPA

Predsednica Severne Makedonije je istakla da vlasti u Skoplju nemaju problem da razgovaraju, ali je istakla da dobrosusedski odnosi ne smeju biti alibi za blokadu, a dijalog ne sme biti pretvoren u instrument uslovljavanja.

"Evropski proces ne sme se pretvoriti u arenu u kojoj će bilateralno diktirati evropsko. Ako proširenje postane mehanizam u kojem svaka nova članica dobija pravo da 'redefiniše' put sledeće, onda će Unija izgubiti ono što je čini Unijom: princip pravne predvidljivosti i jednakosti", rekla je Siljanovska Davkova.

Ona je dodala da njena zemlja ne traži poseban tretman i privilegije, već samo da ;se proširenje vrati tamo gde mu je mesto: u okvir Kopenhagenskih kriterijuma, u okvir meritokratije, u okvir reformi i vladavine prava.

"Samo tako će evropska perspektiva ostati kredibilna. Samo tako će nada ostati racionalna, a ne sentimentalna. I samo na taj način će EU dobiti bitku za inspirativnog, poštovanog međunarodnog aktera. Samo zajedno možemo prevazići opasnu političku tendenciju da se takozvani Zapadni Balkan tretira kao periferija periferije, kao čudno mesto sa još čudnijim imenom, umesto kao sastavni deo evropske političke arhitekture", rekla je Siljanovska Davkova.