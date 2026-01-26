Severna Makedonija je od danas deo Jedinstvenog područja plaćanja u evrima (Single Euro Payments Area, SEPA).

Slušaj vest

Agencija za hranu i veterinu Severne Makedonije saopštila je da je prošle godine oduzela i uništila 355 tona nebezbedne hrane i izrekla novčane kazne u ukupnom iznosu od 618.000 evra.

Kako se navodi u saopštenju, među nebezbenom hanom bili su meso i mesni proizvodi, mleko i mlečni proizvodi, koštunjavi proizvodi, jaja, riba, slatkiši, alkoholna i bezalkoholna pića u ukupnoj količini od 355.377 kilograma.

Ističe se da su zvanični veterinari i inspektori za hranu Agencije za hranu i veterinarstvo sproveli prošle godine više od 125 hiljada inspekcijskih pregleda u oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje, zaštite zdravlja i dobrobiti životinja.

U 2025. godini, od ukupnog broja, u unutrašnjem prometu je bilo ukupno 47.200 kontrola, a inspekcijske službe Agencije sprovele su 78.016 kontrola uvoznih pošiljki i pošiljki u tranzitu.

Kod uvoznih pošiljki kao nebezbedno je uništeno njih osam sa hranom neživotinjskog porekla u količini od 69.785 kilograma, a jedna pošiljka je vraćena u zemlju izvoznicu.

"U okviru ovih kontrola, tri pošiljke hrane životinjskog porekla, ukupne težine 22.061 kilograma, uništene su kao nebezbedne. U istom periodu, 16 pošiljki hrane životinjskog porekla vraćeno je kao nebezbedno", piše u saopštenju Agencije za hranu i veterinu iz Skoplja.