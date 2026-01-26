Slušaj vest

Skelet pronađen prošlog jula u podrumu kuće u briselskoj opštini Forest identifikovan je kao Redžep Rahmanovski, muškarac koji je nestao 2003. godine, saopštila je Savezna policija, prenosi The Brussels Times.

Ljudske ostatke zazidane u podrumu su 16. jula prošle godine otkrili radnici tokom radova na obnovi nekretnine u ulici Rue Caporal Trésignies.

Nakon pronalaska, briselsko javno tužilaštvo odmah je pokrenulo istragu i angažovalo forenzičare, laboratoriju savezne policije i stručnjake za identifikaciju žrtava kako bi analizirali slučaj. U proces identifikacije bio je uključen i antropolog.

Redžep Rahmanovski Foto: Belgijska Policija

Utvrđeno je da se radi o Redžepu Rahmanovskom, državljaninu Severne Makedonije, rođenom 25. jula 1976. godine. Poslednji put je viđen u noći 16. jula 2003. godine, kada je napuštao svoje radno mesto u restoranu u briselskom području Rue du Marché aux Fromages, nakon čega je prijavljen njegov nestanak.

Vlasti sada pozivaju sve koji imaju bilo kakve informacije o Redžepu Rahmanovskom ili okolnostima njegovog nestanka da se jave policiji. U saopštenju je naglašeno da će "diskrecija biti zagarantovana".