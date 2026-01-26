SKELET MAKEDONCA NAĐEN ZAZIDAN U PODRUMU KUĆE! Nestao pre 22 godine nakon što je završio smenu u restoranu u Briselu! (FOTO)
Skelet pronađen prošlog jula u podrumu kuće u briselskoj opštini Forest identifikovan je kao Redžep Rahmanovski, muškarac koji je nestao 2003. godine, saopštila je Savezna policija, prenosi The Brussels Times.
Ljudske ostatke zazidane u podrumu su 16. jula prošle godine otkrili radnici tokom radova na obnovi nekretnine u ulici Rue Caporal Trésignies.
Nakon pronalaska, briselsko javno tužilaštvo odmah je pokrenulo istragu i angažovalo forenzičare, laboratoriju savezne policije i stručnjake za identifikaciju žrtava kako bi analizirali slučaj. U proces identifikacije bio je uključen i antropolog.
Utvrđeno je da se radi o Redžepu Rahmanovskom, državljaninu Severne Makedonije, rođenom 25. jula 1976. godine. Poslednji put je viđen u noći 16. jula 2003. godine, kada je napuštao svoje radno mesto u restoranu u briselskom području Rue du Marché aux Fromages, nakon čega je prijavljen njegov nestanak.
Vlasti sada pozivaju sve koji imaju bilo kakve informacije o Redžepu Rahmanovskom ili okolnostima njegovog nestanka da se jave policiji. U saopštenju je naglašeno da će "diskrecija biti zagarantovana".
Policija je navela da je, na osnovu forenzičkih nalaza, izdat nalog za pretres kuće, u nadi da će se doći do dodatnih informacija o tome šta se dogodilo žrtvi.
(Kurir.rs/RTCG)