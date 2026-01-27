Slušaj vest

Predsednica i premijer Severne Makedonije, Gordana Siljanovska Davkova i Hristijan Mickoski, česitali su danas građanima srpske nacionalnosti Nacionalni dan Srba u ovoj zemlji - Dan Svetog Save.

"Poštovani sugrađani srpske nacionalnosti, vaš doprinos u svim društvenim sferama čini makedonsku državu bogatijim, modernijim i prosperitetnijim mestom za život. Želim vam da ovaj veliki praznik provedete u dobrom zdravlju, miru i spokoju, i da vaši domovi budu ispunjeni", rekla je Siljanovska Davkova u čestitki.

Istakla je da u je ovim izazovnim vremenima poruka prosvetitelja i mirotvorca Svetog Save o jedinstvu i ljubavi važnija nego ikad.

"Podseća nas da snaga leži u našem suživotu i međusobnom poštovanju. Nastavimo da ujedinjeno hodamo putem napretka, oslanjajući se na mostove prijateljstva koje gradimo vekovima", navela je Siljanovska Davkova.

1/11 Vidi galeriju Gordana Siljanovska Davkova, predsednica Severne Makedonije Foto: JONAS ROOSENS/ANP, Richard Drew/AP, SARAH YENESEL/EPA

Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski je sa "dubokim poštovanjem i iskrenim čestitkama čestitao srpskom narodu veliki duhovni i nacionalni praznik Svetog Save, simbola prosvetiteljstva, mudrosti, duhovnosti i državnosti".

"Neka poruke ovog velikog sveca doprinesu međusobnom poštovanju, dijalogu, miru i stabilnosti, kao i daljem unapređenju prijateljskih odnosa i saradnje između naroda i država", napisao je Mickoski na Fejsbuku.

1/13 Vidi galeriju Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski i komesarka EU za proširenje Marta Kos Foto: Georgi Licovski/EPA

Istakao je da je nasleđe Svetog Save je temelj na kome se grade vrednosti obrazovanja, vere, kulture i zajedništva, koje su i danas snažna inspiracija za izgradnju pravednog, humanog i progresivnog društva.

"Srećan praznik Svetog Save!", napisao je premijer Severne Makedonije Mickoski.