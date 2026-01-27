Slušaj vest

Premijer Severne Makedonje Hristijan Mickoski izjavio je danas da očekuje da će se prevazići problem makedonskih prevoznika koji blokiraju granične prelaze, kao deo zajedničkog protesta prevoznika Zapadnog Balkana zbog novih šengenskih pravila.

Mickoski je rekao novinarima da je to pitanje sa Evropskom komisijom otvoreno od septembra i da je za razgovore zadužen ministar spoljnih poslova i spoljne trgovine Severne Makedonije Timčo Mucunski, ali da je i on tražio telefonski razgovor sa predsednicom EK Ursulom fon der Lajen.

"Barem iz onoga što je poslednje saopštenje, očekujem da će se ovo rešiti. Juče sam zatražio telefonski razgovor sa predsednicom Evropske komisije (Ursula fon der Lajen), ona je zvanično odsutna u Indiji. Očekujem da se čujem sa Vama u narednim danima i da, zajedno sa kolegama iz regiona, tu temu ponovo je stavimo na sto. EU ima šengenski mehanizam koga se pridržava i sada tražimo način da zadovoljimo potrebe prevoznika", rekao je Mickoski.

Pored blokada na prelazima ka Šengenskoj zoni, koji će, prema najavama, trajati najmanje sedam dana, putnički saobraćaj na svim graničnim prelazilma u Severnoj Makedoniji odvija se nesmetano.

Vozači kamiona iz Severne Makedonije i njihove kolege iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine smatraju da ih novi sistem kontrola ulaska i izlaska (EES) u Šengen zonu diskriminiše u odnosu na prevoznike iz EU i zahtevaju da im se dodeli poseban status i da se ne tretiraju kao turisti po ulasku u tu zonu.

"Poenta nije da zaustavimo sopstvenu ekonomsku aktivnost, već da pokažemo šta se može desiti u određenom periodu. Kada se Turska i druge zemlje pridruže, biće preko milion tona robe u pokretu ili na čekanju, i to bi trebalo da bude jasan signal svima", rekla je Biljana Muratovska iz transportnog udruženja "Makam-Trans", prvog dana protesta koji je počeo juče u podne.

Vicepremijer Severne Makedonije i ministar transporta Aleksandar Nikoloski posetio je juče popodne granični prelaz Blace da bi podržao proteste prevoznika i Evropskoj uniji predložio tri moguća rešenja problema.

"Imamo tri moguća rešenja, prvo je da se odloži implementacija elektronskog sistema za prevoznike, drugo je da se poveća broj dana koje mogu da provedu godišnje u Šengen zoni sa sadašnjih 180 dana na 250 dana, odgovarajuće podeljenih u cikluse. Treće rešenje je da se ne tretiraju kao turisti, već kao profesionalci i na osnovu toga ili da budu isključeni iz ovih pravila i da im se odgovarajuće regulišu radne vize", rekao je Nikoloski.

Dodao je da će sve što je suprotno tome imati velike posledice po makedonsku, regionalnu, pa čak i evropsku ekonomiju.