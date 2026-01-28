Slušaj vest

Ministar unutrašnjih poslova Severne Makedonije Panče Toškovski najavio je danas zajednički jednošalterski granični sistem kontrole sa Albanijom.

Očekuje se da bude funkcionalan pre početka letnje sezone.

On je to rekao na zajedničkoj konferneciji za novinare posle sastanka sa ministarkom unutrašnjih poslova Albanije Albanom Kočiju, koja je u zvaničnoj poseti Severnoj Makedoniji.

"Smatram da bismo pre početka letnje sezone mogli da implementiramo sistem 'One Stop' sa Albanijom, baš kao što smo ga implementirali sa takozvanim Kosovom i Srbijom, i da omogućimo brži transfer građana, što bi smanjilo vreme čekanja na našim granicama", rekao je Toškovski.

Kako je saopštio MUP, u okviru posete Kočiju, održan je sastanak na visokom nivou između ministara unutrašnjih poslova i direktora carinskih službi dve zemlje, posvećen uspostavljanju Zajedničkog kontakt centra za saradnju policije i carine.

Ovaj centar će, istaknuto je, predstavljati dodatni mehanizam za bržu i efikasniju razmenu informacija, koordinaciju i zajedničko delovanje u suočavanju sa prekograničnim kriminalom, ilegalnim migracijama, trgovinom drogom i drugim bezbednosnim izazovima.

"Zaključivanje Sporazuma o uspostavljanju i radu Centra za saradnju policije i carine doprineće jačanju prekogranične saradnje i kontrole granica, kao i efikasnijoj borbi protiv ilegalnih migracija, organizovanog kriminala i drugih bezbednosnih pretnji", rekao je ministar unutrašnjih poslova Severne Makedonije.

Toškovski je istakao da je Severna Makedonija uspostavila četiri zajednička kontakt centra – u Deve Bairu sa Bugarskom, na Ćafasanu Albanijom, na prelazu Blace sa takozvanim Kosovom i prelazu Tabanovce sa Srbijom.

