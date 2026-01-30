Slušaj vest

Policija Severna Makedonije je uhapsila četvoricu muškaraca iz okoline grada Negotino zbog sumnje da su silovali 13-godišnju devojčicu.

Kako se navodi u saopštenju, policajci su hapšenje sproveli po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kavadarcima.

Uhapšeni imaju 40, 26, 22 i 20 godina i uhapšeni su u vezi sa krivičnim delom "silovanje deteta mlađeg od 15 godina".

makedonska-policija.jpg
Foto: Shutterstock

Sudija Osnovnog suda u Kavadarcima im je odredio pritvor od 30 dana, nakon čega su sprovedeni u Kazneno-popravni zavod u Skoplju.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustiteSeverna MakedonijaUVODI SE JEDNOŠALTERSKI SISTEM NA GRANICI: Skoplje i Tirana se dogovorili o lakšem prelasku granice, ima novina i na granici sa Srbijom
shutterstock_2174177875.jpg
Severna Makedonija"ZATRAŽIO SAM RAZGOVOR SA URSULOM FON DER LAJEN": Mickoski očekuje da će se rešiti problem prevoznika
IMG-20251015-WA0097.jpg
Severna MakedonijaČESTITKE SRBIMA U SEVERNOJ MAKEDONIJI ZA DAN SVETOG SAVE Predsednica Gordana Siljanovska Davkova i premijer Hristijan Mickoski poslali poruke (FOTO)
123.png
Severna MakedonijaSKELET MAKEDONCA NAĐEN ZAZIDAN U PODRUMU KUĆE! Nestao pre 22 godine nakon što je završio smenu u restoranu u Briselu! (FOTO)
makedonac.jpg