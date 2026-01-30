Hapšenje 4 muškarca zbog silovanja devojčice (13) u Severnoj Makedoniji po nalogu suda u Kavadarcima
ZBOG SILOVANJA 13-GODIŠNJE DEVOJČICE UHAPŠENA 4 MUŠKARCA! Svi osumnjičeni iz okoline Negotina, Policija Severne Makedonije delovala po nalogu suda u Kavadarcima
Policija Severna Makedonije je uhapsila četvoricu muškaraca iz okoline grada Negotino zbog sumnje da su silovali 13-godišnju devojčicu.
Kako se navodi u saopštenju, policajci su hapšenje sproveli po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kavadarcima.
Uhapšeni imaju 40, 26, 22 i 20 godina i uhapšeni su u vezi sa krivičnim delom "silovanje deteta mlađeg od 15 godina".
Sudija Osnovnog suda u Kavadarcima im je odredio pritvor od 30 dana, nakon čega su sprovedeni u Kazneno-popravni zavod u Skoplju.
(Kurir.rs/Beta)
