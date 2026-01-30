Slušaj vest

Od 23 optužena policajca, uključujući i načelnike, devetoro se krivično goni zbog onoga što su mogli da urade, a nisu učinili, kako bi sprečili tragediju u diskoteci „Puls“ u Kočanima16. marta prošle godine, u kojoj je u stravičnom požaru stradalo 62 ljudi, a preko 200 povređeno.



Tužilaštvo do sada nije oslobodilo nijednu osobu sa policijskim ovlašćenjima, a u slučaju penzionisanih policajaca utvrđeno je da se ne mogu krivično goniti zbog zastarelosti krivičnog dela za koje bi im se stavilo na teret.

Tužiteljka Ivana Aleksova Trajčeva, koja je danas podnela tri optužnice, ukazala je da je devet policajaca ušlo u Puls pre nego što je pirotehnika aktivirana, ali uprkos tome nisu sprečili njeno aktiviranje.

Policija kasno proveravala da li ima maloletnika

„Preuzimam odgovornost za to što su kasno ušli i proveravali da li ima maloletnika. Ušli su unutra, bilo je gužve. Videli su pirotehniku na bini, niko ne izlazi na binu da spreči pirotehniku, već proveravaju da li ima maloletnika među gostima“, kaže Aleksova Trajčeva.

Na pitanje da li bi policajci mogli biti krivično gonjeni zbog toga što nisu pomogli gostima koji su napuštali diskoteku, ona je rekla: „Ne možete od nepomaganja napraviti zločin. To je ljudski, šta su trebali da urade, i šta su mogli da urade, ali i šta nisu mogli da urade. Optužba se vraća na požar.“

Policijski službenici su otišli ​​da provere da li u diskoteci ima maloletnika skoro dva i po sata posle ponoći, iako je trebalo da to urade čim prođe 12 časova.

Na pitanje da li su izlazna vrata bila zaključana, tužiteljka Aleksova Trajčeva je rekla: „Vrata za koja se kaže da su zaključana nisu izlazna vrata iz diskoteke. To su vrata službenih prostorija. Ta vrata nemaju nikakve veze sa službenim ulazno-izlaznim delom.“

Policijski službenici koji su bili uključeni u provere „Pulsa“ 2012. i 2018. godine, nakon kojih je trebalo da izvrše provere na parkingu i javnom redu i miru - moraće da budu procesuirani od strane Tužilaštva u Kočanima.

Vođenje postupka nije obustavljeno ni za jednog policajca, ali je obustavljeno vođenje postupka za krivično delo za koje je izdata naredba o sprovođenju istrage.