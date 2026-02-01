Slušaj vest

Policija Severne Makedonije saopštila je da uhapsila tri muškarca iz Skoplja koji su u "šlepovanom" vozilu transportovali 150 kilograma marihuane. Kako se navodi, 37-godišnji M.Z. u Strugi, gradu na jugozapadu zemlje, kupio "opel kombo" u koji je zajedno sa 61-godišnjim I. B. smestio marihuanu i onda su kontaktirali G.B. (59), kako bi to vozilo, koje nije bilo u voznom stanju, "odšlepovao" do Skoplja za 200 evra.

Posle dolaska u Skoplje, prema policiji, M.Z. I. B. su zatražili od G.B. da za dodatnih 40 evra pruduži da vozi do mesta Sveti Nikole, u istočnom delu Severne Makedonije, iza "mercedesa" u kojem su se vozili.

"Na regionalnom putu u blizini Svetog Nikole policajci su, nakon što su prethodno dobili informaciju da će biti izvrđen transport veće količine droge, zaustavili kamion marke 'iveko' koji je vukao 'opel kombo' i, pregledom zadnjeg sedišta i u prtljažniku vozila, pronašli osam kesa sa 50 paketića marihuane", piše u saopštenju.

Ističe se da je nakon veštačenja koje je sprovelo Odeljenje za forenzička ispitivanja ministarstva unutrašnjih poslova Severne Makedonije utvrđeno je da se radi o 150 kilograma marihuane.

Protiv trojice uhapšenih Skopljanaca policija je Tužilaštvu za organizovani kriminal Severne Makedonije podnela krivičnu prijavu zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo "neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora".

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteSeverna MakedonijaPOLICAJCI UŠLI U "PULS" I VIDELI PIROTEHNIKU, ALI NISU SPREČILI NJENO AKTIVIRANJE: Sada ih krivično gone zbog onoga što su mogli da urade, a nisu učinili
kočani.jpg
Severna MakedonijaZBOG SILOVANJA 13-GODIŠNJE DEVOJČICE UHAPŠENA 4 MUŠKARCA! Svi osumnjičeni iz okoline Negotina, Policija Severne Makedonije delovala po nalogu suda u Kavadarcima
policija.jpg
Severna MakedonijaSKELET MAKEDONCA NAĐEN ZAZIDAN U PODRUMU KUĆE! Nestao pre 22 godine nakon što je završio smenu u restoranu u Briselu! (FOTO)
makedonac.jpg
Severna MakedonijaŽENU PREVARILI ZA 30.000 EVRA! Zvali je iz "Slovenije" i rekli da je novac hitno potreban za operaciju njene ćerke! Onda su uradili još veću drskost
profimedia0322188354-kes.jpg