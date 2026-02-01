Slušaj vest

Lider opozicionog Socijademokratskog saveza Makedonije (SDSM) Venko Filipče ocenio je danas da radnici jedva preživljavaju, i podržao zahtev sindikta za povećanje minimalne plate na 600 evra.

"Vreme je da (premijer Severne Makeedonije Hristijan) Mickoski pogleda na svoje satove od 65.000 evra koji vrede kao 150 minimalnih plata i za koje radnici moraju da rade 12 godina. Pristojna minimalna plata od 600 evra je ono što radnicima treba sada, a ne za dve godine, jer danas jedva preživljavaju sa niskim platama i visokim troškovima", rekao je Filipče.

Prema njegovim rečima, jedna radnička porodica sa dve minimalne plate ne može imati dostojanstven život sa minimalnom platom od 400 evra i zato kvalifikovani radnici masovno odlaze, mladi emigriraju, a zemlja postaje tržište za "ekonomske radnike".

"Makedonski radnici danas imaju najnižu minimalnu platu u regionu i Evropi. Kosovo povećava minimalnu platu na 500 evra, Albanija je uvela minimalnu platu od 500 evra od 1. januara 2026. godine, Srbija je povećala minimalnu platu na 500 evra, a u Crnoj Gori se ona već kreće između 600 i 800 evra", rekao je lider najveće makedonske opzicione partije.