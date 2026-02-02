Slušaj vest

Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski izjavio je danas da njegova vlada delima vodi borbu protiv kriminala i korupcije i naveo da je trenutno u postupku više od 50 slučajeva visoke korupcije, koji su godinama prikrivani.

"Ova vlada je započela borbu protiv kriminala i korupcije ne deklaracijama, već delima. Trenutno je u toku više od 50 slučajeva korupcije na visokom nivou, slučajeva koji su godinama prikrivani, odlagani ili ignorisani. Ali ovo nije kraj, već početak", rekao je Mickoski na konstitutivnoj sednici Nacionalnog saveta za finansijske istrage i konfiskaciju imovine.

Istakao je da očekuje otvaranje novih slučajeva visoke korupcije, temeljne istrage i rezultate koji će, kako je rekao, vratiti poverenje građana u državu i institucije.

"Želim da glasno i jasno poručim: Nema selektivne pravde. Nema zaštićenih. Nema nedodirljivih. Da bi ova borba bila uspešna, neophodno je ojačati sudstvo i tužilaštvo, institucionalno, kadrovski i funkcionalno. Samo snažno, nezavisno i profesionalno sudstvo i tužilaštvo mogu da iznesu ovu borbu do kraja i da obezbede da pravda ne bude spora ili selektivna, već efikasna i pravedna", rekao je Mickoski.

Prema njegovim rečima, novoformirani Nacionalni savet za finansijske istrage i konfiskaciju imovine nije formalnost, već jasna i nedvosmislena poruka da država konačno čvrsto, sistematski i beskompromisno stoji protiv kriminala i korupcije.

"Ja sam za pojačane mere u borbi protiv korupcije. Ali borba se ne završava krivičnim postupcima. Borba se mora završiti oduzimanjem nezakonito stečene imovine. Jer kriminal se ne sme isplatiti. Ono što je ukradeno mora se vratiti narodu. Zato uspostavljamo ove mehanizme i zato danas konstituišemo ovaj savet", rekao je premijer Mickoski.