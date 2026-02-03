Slušaj vest

Prvi viceremijer Severne Makedonije i ministar za evropska pitanja Bekim Sali juče je u Briselu razgovarao sa direktorkom za Zapadni Balkan Valentinom Superti o napreku njegove zemlje u sprovođenju Agende reformi i Plana rasta.

Kako je saopštilo Ministarstvo za evropska pitanja, ocenjeno je da Severna Makedonija pokazuje kontinuirani napredak u ključnim oblastima kao što su vladavina prava, javna uprava i digitalizacija usluga, kao u pripremi reformskih mapa puta i tekućoj koordinacija sa Evropskom komisijom.

Sali je navodi se, istakao posvećenost Vlade Severne Makedonije unapređenju reformi i kontinuiranoj podršci evropskih partnera, kao i spremnost da se suoči sa praktičnim izazovima, kao što je implementacija sistema ulaska/izlaska za prevoznike u Šengensku zonu.

"U okviru tesne saradnje sa Predsedništvom Kipra i evropskim institucijama, ponovljeno je da je Severna Makedonija posvećena nastavku brzih i održivih koraka ka integraciji u Evropsku uniju, obezbeđujući stabilnost, prosperitet i održivi razvoj za svoje građane”, piše u saopštenju.

(Kurir.rs/Beta)

