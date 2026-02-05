Slušaj vest

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Severne Makedonije saopštilo je danas preduzima odgovarajuće mere i aktivnosti na lokacijama u Skoplju i Strumici zbog opojnih droga. Kako se navodi u saopštenju, koje je prenela državna agencija MIA, ta akcija se preduzima u saradnji sa Tužilaštvom za organizovani kriminala i korupciju Severne Makedonije, a više detalja će biti objavljeno nakon njenog završetka.

Prema medijskim informacijama, akcija je usmerena na mrežu takozvanih legalnih proizvođača kanabisa za medicinske svrhe.

Neki mediji izvestili da je sinoć došlo do policijske opsade nekoliko objekata u regionu Strumice i u Skoplju, kao i da je danas popodne desetak kombija i nekoliko kamiona i policijskih vozila ušlo u prostorije bivše skopske fabrike OHIS u kojoj se nalaze legalne farme za uzgoj medicinske marihuane, a gde je polijska akcija u toku od sinoć.

Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski izjavio je večeras da očekuje da ministarstvo unutrašnjih poslova pleni desetine tona marihuane koja je nezaknito puštana u promet ili skladištena.

"Očekujem da će MUP ovih dana izaći sa desetinama tona ove vrste nedozvoljenih sredstava, u ovom slučaju marihuane, koje se trenutno nalaze u skladištima u Makedoniji ili su na neki način postojale veze između određenih pravnih lica, ne samo u zemlji, već i van zemlje, za koje je utvrđeno da su nezakonito stavljene u promet, ali i nezakonito skladištene", rekao je Mickoski.

Premijer Severne Makedonije je u emisiji "Vesti" na javnom servisu MRT, govoreći o pet tona droge koja je završila u Srbiji, a prema srpskom tužilaštvu, poreklom je iz Severne Makedonije, naglasio je da je to ozbiljan slučaj kao rezultat projekta koji je praktično bio ekonomska politika prethodne koalicione vlade Socijaldmokratskog saveza Makedonije (SDSM) i Demokratske unije za integraciju (DUI).

Prema njegovim rečima, prethodna vlada je obmanula veliki broj građana i investitora da se kroz posao sa medicinskom marihuanom mogu ostvariti velike ekonomske koristi.

"To je praktično bila ekonomska politika vlade SDSM i DUI. Građani će biti svedoci veoma teške i mučne situacije koja se dešavala. Ono što će čuti i videti ovih dana, a mislim i danas, biće zaista katastrofalno i svi ti kreatori tih politika treba da budu odgovorni za mnoge mlade ljude koji su nažalost postali žrtve ovakvog načina funkcionisanja određenih politika iz prošlosti", rekao je Mickoski.