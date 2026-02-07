Slušaj vest

Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski izjavio je da je budžet za kuturu ove godine povećan za pola milijarde denara (oko osam miliona evra).

"Da, ove godine imamo povećan budžet od pola milijarde denara, kultura nam je prioritet. Program je otprilike negde oko 25 miliona evra, sredstva koja će biti namenjena kulturi", rekao je Mickoski.

Premijer Severne Makedonije je to, kako je saopštila vlada u Skoplju, rekao na upit da li je planirana podrška projektima od nacionalnog interesa u kulturi.

(Kurir.rs/Beta)

