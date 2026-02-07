Slušaj vest

Masovne blokade, paljenje guma, otvorene pretnje i hapšenje policajca koji je vozio bez dozvole – sve to je u dva dana pogodilo Severnu Makedoniju, koja se poslednjih dana suočava sa najdramatičnijim talasom protesta ove godine.

Građani, većinom iz romske zajednice, traže da im država dozvoli da voze iako nemaju položen vozački ispit. Institucije uzvraćaju: zakoni važe za sve.

Sve je počelo u mestu Delčevo, kada je policija privela 23-godišnjeg muškarca iz sela Trabotivište zbog upravljanja vozilom bez dozvole. Samo dan kasnije, otkriveno je da je i policijski službenik vozio bez dozvole, što je bio događaj koji je dodatno zapalio atmosferu. Protesti su se zatim proširili na Bitolj, Strumicu, Prilep, Resen, Štip i Kočane. Na delu autoputa Bitolj–Ohrid gorele su gume, put je bio blokiran satima, a kolone su se protezale kilometrima.

"Nema škole, nema para – kako da položimo?“, „Pola Makedonije nema vozačku“, „Mi znamo da vozimo, samo nemamo papire“, odzvanjalo je na protestima. Najglasniji su išli korak dalje: „Ako nam uzmu kola, biće svašta“, prenosi Sitel.

Situacija u Bitolju dodatno se zakomplikovala. Dok su žene ostale na autoputu, muškarci su se okupili ispred suda i policijske stanice tražeći da im se obezbedi instruktor koji bi potvrdio da znaju da voze. Ako pogreše, kažu, platiće da dobiju dozvolu.

Jedan od vozača, ogorčen zbog oduzimanja vozila, kaže da je za volanom više od tri decenije i da može da vozi „sve od automobila do kombija“, pa čak i rutu do Nemačke. Ističe da su kombiji koje koriste vredni po nekoliko hiljada evra, a automobili i daleko više, i da ih niko nije dobio na poklon od države, već su ih sami kupili i od njih prehranjuju porodice.

"Imam sedmoro dece, drugi petoro, treći četvoro… Kako da preživimo ako ostanemo bez vozila? – pita ogorčeno, dodajući da rade poštene poslove, prevoze cigle, gvožđe, drva, prodaju robu i da ih je sramota što se prema njima tretira kao da su kriminalci. – Za sitnicu odmah ideš u zatvor, a ovde ti samo uzmu kola. Nisam ih dobio od gradonačelnika, zaradio sam ih. A kažu: nemaš položen vozački? Pa mi vozimo bolje od mnogih koji imaju – zaključio je on.

U Štipu i Kočanima ponovo su paljene gume, a vatrogasci su intervenisali da očiste ulice i omoguće normalizaciju saobraćaja. Nakon pretnji nasiljem, premijer je zatražio od organa reda oštru reakciju. Ministar unutrašnjih poslova poručio je da policija „neće dozvoliti narušavanje javnog reda i mira“.

Ministar zadužen za integraciju Roma apelovao je da se strasti smire, naglasivši da pripadnost zajednici ne oslobađa nikoga od zakona. Najavio je dogovor sa Ministarstvom obrazovanja o finansijskoj pomoći za građane koji moraju da završe osnovno obrazovanje kako bi uopšte mogli da polažu vozački ispit.