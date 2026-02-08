Slušaj vest

Tužilaštvo za organizovani kriminal Severne Makedonije pokrenulo je danas istragu protiv tri muškarca iz Skoplja koji su osumnjičeni da su delovali kao radikalna islamistička grupa.

"Na predlog nadležnog javnog tužioca, sudija za prethodni postupak je osumnjičenima odredio pritvor u trajanju od 30 dana, zbog postojanja zakonskih osnova predviđenih Zakonom o krivičnom postupku", navodi se u saopštenju tog tužilaštva.

Policija Severne Makedonije prethodno je saopštila da je podnela krivične prijave protiv tri muškarca iz Skoplja koji su delovali kao radikalna islamistička grupa i spremali se da osvete svoju braću, osuđenu za terorističko organizovanje.

Kako se navodi u saopštenju, Sektor policije za borbu protiv terorizma, nasilnog ekstremizma i radikalizma podneo je krivične prijave tužilaštvu za organizovani kriminal protiv B.D. (33), M.D. (29) i S.E. (25) zbog krivičnih dela "zločinačko udruživanje" i "neovlašćena proizvodnja, posedovanje, posredovanje i trgovina oružjem ili eksplozivnim materijama".

Tokom predistražnog postupka, precizira se, utvrđeno je da postoji sumnja da se te osobe organizuju kako bi osvetili svoju braću koja su prošle godine osuđeni za krivično delo "teroristička organizacija".

"Prema do sada prikupljenim dokazima, osumnjičeni su delovali organizovano i koordinisano, kao grupa sa zajedničkim ideološkim opredeljenjem, zasnovanim na radikalnim islamističkim narativima. Preduzete su aktivnosti radi prikupljanja sredstava iz zemlje i inostranstva, za koja se sumnja da su korišćena za propagandu i aktivnosti Islamske države, kao i za nabavku oružja", piše u polcijskom saopštenju.

Po nalogu Osnovnog krivičnog suda Skoplje, a pod rukovodstvom javnog tužioca iz Tužilaštva za organizovani krimunal Severne Makedonije, policajci su juče izvršili pretrese više objekata u Skoplju.

Tokom pretresa, kako se navodi, pronađena je i zaplenjena automatska puška sa dva okvira sa 44 metka, dva pištolja sa tri okvira sa 14 metaka, jedna lovačka puška, jedna vazdušna puška, jedna ručna dimna bomba, municija različitih vrsta i kalibara i drugi dokazi.