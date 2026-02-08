Slušaj vest

Paraglajder sa sedištem bio je spreman za zatvorenika da mu pomogne da "odleti" iz Idrizova - trebalo je samo da dune slab vetar.

Paraglajder sa sedištem, pripremljen za sklapanje i bekstvo, pronađen je u zatvoru Idrizovo, potvrdio je direktor Zoran Jovanovski u podkastu "Pretres". Prema njegovim rečima, plan za bekstvo otkriven je nakon što su osobe koje su ga pripremale izdane od strane cimera.

Jovanovski je izjavio da je paraglajder bio smešten u torbu i pronađen tokom renoviranja krova. Po otvaranju torbe, otkriveni su delovi letelice, a dodatno su pronađeni sedište i gumene ručke za upravljanje.

On je pojasnio da se paraglajder relativno lako mogao uneti u ustanovu jer na bezbednosnim skenerima ne registruje metal, već se tretira kao garderoba ili nemetalan materijal.

Cilj je, prema direktoru, bio jasan - bekstvo iz zatvora. Jovanovski je naveo da postoje preliminarni pokazatelji za koga je paraglajder bio namenjen, dodajući da je reč o fizički spremnom zatvoreniku.

"Uz veći, ali slab vetar, ovaj paraglajder može da poleti", izjavio je Jovanovski, naglašavajući da se slučaj ozbiljno analizira i da će uslediti dodatne bezbednosne provere.

Kurir/Skopje

