MAKEDONSKA POLICIJA SPREČILA BEG ZATVORENIKA Spremali mu paraglajder, falio samo povoljan vetar! Evo kako je osujećen plan
Paraglajder sa sedištem bio je spreman za zatvorenika da mu pomogne da "odleti" iz Idrizova - trebalo je samo da dune slab vetar.
Paraglajder sa sedištem, pripremljen za sklapanje i bekstvo, pronađen je u zatvoru Idrizovo, potvrdio je direktor Zoran Jovanovski u podkastu "Pretres". Prema njegovim rečima, plan za bekstvo otkriven je nakon što su osobe koje su ga pripremale izdane od strane cimera.
Jovanovski je izjavio da je paraglajder bio smešten u torbu i pronađen tokom renoviranja krova. Po otvaranju torbe, otkriveni su delovi letelice, a dodatno su pronađeni sedište i gumene ručke za upravljanje.
On je pojasnio da se paraglajder relativno lako mogao uneti u ustanovu jer na bezbednosnim skenerima ne registruje metal, već se tretira kao garderoba ili nemetalan materijal.
Cilj je, prema direktoru, bio jasan - bekstvo iz zatvora. Jovanovski je naveo da postoje preliminarni pokazatelji za koga je paraglajder bio namenjen, dodajući da je reč o fizički spremnom zatvoreniku.
"Uz veći, ali slab vetar, ovaj paraglajder može da poleti", izjavio je Jovanovski, naglašavajući da se slučaj ozbiljno analizira i da će uslediti dodatne bezbednosne provere.
Kurir/Skopje