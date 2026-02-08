Slušaj vest

Bivši premijer Severne Makedonije i nekadašnji lider Socijaldemoratskog saveza Makedonije Zoran Zaev demantovao je danas optužbe vladajuće VMRO DPMNE da je povezan sa zaplenjenim kanabisom.

- Bezobrazna je laž da sam na bilo koji način povezan sa slučajevima kanabisa koji su predstavljeni javnosti. Očigledna je i drska laž da sam se javljao Upravi carina - napisao je Zaev na svom fejsbuk nalogu.

Javno je zatražio je izvinjenje poslanik VMRO DPMNE Braneta Petruševskog i te partije zbog "svih tih laži, kleveta i uvreda, uključujući i namernu zloupotrebu njegovog imena u toj insceniranoj drami oko konfiskacije desetina tona medicinskog kanabisa, zbog navodnog nepravilnog skladištenja i rukovanja".

- Ako se ne izvine u zakonski predviđenom roku, podneću tužbu protiv Petruševskog i VMRO-DPMNE. Boriću se svim zakonskim sredstvima da se ova ljaga skine sa mog imena - istakao je Zaev.

Napomenuo je da već pet godina van politike, nakon što je podneo ostavku na sve političke i državne funkcije.

- Pet godina, gotovo svakog dana otkako sam otišao, stranka VMRO-DPMNE, njeno rukovodstvo, njihovi portparoli i mediji ne prestaju da se bave mnom, šireći kontinuirane laži, klevete i uvrede - napisao je bivši makedonski premijer Zoran Zaev.

Poslanik VMRO DPMNE izjavio je juće da je više od dve trećine od 27 tona zaplenjene droge na području Strumice potiče od kompanije u vlasništvu kadra SDSM i saradnika Zorana Zaeva, a ranije ga je indirektno povezivao sa drogom koja je zaplenjena u selu Konjih kod Kruševca.

- Firma CBD Medplant, formalno u vlasništvu Hristijana Koteva, a zapravo u vlasništvu njegovog oca Tonija Koteva, zvanog M'gčev, bivšeg predsednika ogranka SDS Novo Selo i poslovno bliskog Vice Zaeva i Gidana Koleva, u periodu od 30. juna pa sve do novembra 2025, isporučila je 19 tona marihuane fabrici u Skoplju prema dokumentu o isporučenoj količini. Dodatno, jutros je iz strumičke kompanije izneta 21 tona droge - rekao je poslanih VMRO DPMNE.

Kako je istakao, reč je o firmi koja dobija odobrenje od vlade Zorana Zaeva i (tadašnjeg ministra zdravlja, a sada lidera VMRO DPME) Venka Filipčea da 2020. godine uzgaja marihuanu u medicinske svrhe.

- Usput, još 2020. godine ukazujemo da licence za uzgoj marihuane u medicinske svrhe dobijaju isključivo kroz bliskost sa SDS-om, odnosno u to vreme sa Zoranom Zaevom, (negovim bratom) Vicetom Zaevom i Venkom Filipčetom - rekao je Petruševski.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije saopštio je juče da je zaplenilo više od 40 tona druge u firmama za proizvodnju medicinskog kanabisa u Skoplju i istočnom delu zemlje.

Kako se navodi u sapštenju, kod pravnog lica u Skoplju pronađeno i zaplenjeno oko devet tona marihuane i više 1.300 boca ulja kanabisa (poluproizvoda), a u nekoliko firmi u istočnom regionu zaplenjeno više od 31 tona marihuane i biomase.