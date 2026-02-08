Slušaj vest

Avion kompanije "Vizer" iz Skoplja za Pariz prinudno je sleteo jutros na aerodrom "Šarlroa" u Briselu, jer je jedan putnik imao zdravstvene probleme.

Kako rekli drugi putnici za makedonski portal "Sakam da kažam", taj putnik se požalio na srčane probleme dok je avion bio u vazdušnom prostoru iznad Luksemburga, oko pola sata pre planiranog sletanja.

Piloti su zatražili hitno sletanje na aerodrom Šarleroa u Briselu, koji je bio bliži, kako bi pružili medicinsku pomoć putniku.

Putnici koji su kontaktirali portal "Sakam da kažam" su rekli da su ostali na zemlji oko pola sata pre nego što su ponovo poleteli za Pariz,

Prema podacima sa specijalizovanih veb-sajtova o avijaciji, ubrzo nakon sletanja na "Šarlroa", avion Erbas A321neo je poleteo i sleteo na aerodrom "Buve" u Parizu sa zakašnjenjem od oko 40 minuta prema redu letenja.

Sa zakašnjenjem u poletanju iz Pariza, avion sa istom posadom vratio se u bazu u Skoplju.