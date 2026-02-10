Slušaj vest

Sud u Štipu u Severnoj Makedoniji osudio je na doživotni zatvor 54-godišnjeg S. Z. iz tog grada, zbog ubistva majke (84).

Ubistvo se desilo 8. avgusta prošle godine kada je, prema prvostepenoj presudi, Z. pijan napao majku oštrim predmetom i naneo joj smrtonosnu ubodnu ranu, preneli su lokalni mediji.

Zarkov, koji se sam prijavio, tokom suđenja se izjasnio da se ne oseća krivim i u dva navrata je dao iskaz da se ne seća i da ne zna da li je ubio svoju majku.

Prema sudu, ubistvo je počinjeno nožem, koji je Zarkov i ranije koristio u "izvršenju krivičnih dela vezanih za nasilje u porodici".

Zarkov je ranije imao još dve preduse zbog ugrožavanja bezbednosti majke i oca, koji je preminuo pre dve godine, kada je, u svađi oko novca, zamahivao nožem prema njima i pretio da će ih ubiti.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustiteSeverna MakedonijaZORAN ZAEV KIPTI OD BESA! Bivši premijer Severne Makedonije demantovao tvrdnje VMRO DPMNE da je povezan sa zaplenjenom DROGOM! (FOTO/VIDEO)
w-57266888-zaev.jpg
Severna MakedonijaTRIO NAPRAVIO RADIKALNU EKSTREMISTIČKU GRUPU! Spremali se da "osvete svoju braću", osuđenu za terorističko oragnizovanje
makedonska-policija.jpg
Severna MakedonijaZAPLENJENO VIŠE OD 40 TONA DROGE U SEVERNOJ MAKEDONIJI: Kontrole firmi za medicinski kanabis u Skoplju i na istoku zemlje otkrile brojne nepravilnosti
policija-makedonija.jpg
Severna MakedonijaBLOKIRANI PUTEVI, ZAPALJENE GUME, LJUDI KIPTE: Građani traže da voze bez vozačke dozvole, a onda je uhapšen policajac!
Screenshot 2026-02-07 134401.png