Sud u Štipu u Severnoj Makedoniji osudio je na doživotni zatvor 54-godišnjeg S. Z. iz tog grada, zbog ubistva majke (84).

Ubistvo se desilo 8. avgusta prošle godine kada je, prema prvostepenoj presudi, Z. pijan napao majku oštrim predmetom i naneo joj smrtonosnu ubodnu ranu, preneli su lokalni mediji.

Zarkov, koji se sam prijavio, tokom suđenja se izjasnio da se ne oseća krivim i u dva navrata je dao iskaz da se ne seća i da ne zna da li je ubio svoju majku.

Prema sudu, ubistvo je počinjeno nožem, koji je Zarkov i ranije koristio u "izvršenju krivičnih dela vezanih za nasilje u porodici".

Zarkov je ranije imao još dve preduse zbog ugrožavanja bezbednosti majke i oca, koji je preminuo pre dve godine, kada je, u svađi oko novca, zamahivao nožem prema njima i pretio da će ih ubiti.