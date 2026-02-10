Slušaj vest

Zemljotres od 5 stepenipogodio je večeras Severnu Makedoniju, a prema tvrdnjama građana osetio se čak i u Beogradu.

Zemljotres se osetio i u Leskovcu, Nišu, Gnjilanu...

Na sajtu EMSC se navodi da je potres zabeležen u 21:05 na 15 km od Tetova, na dubini od pet kilometara, 19 kilometara istočno od Prizrena i 15 kilometara severozapadno od Tetova.

"Auuu kakav zemljotres", "Pre par minuta isto i u Leskovcu zemljotres. Zaljuljao mi se krevet, komoda sa televizorom koji je krcnuo takođe se pomerila", "Veoma je jak", "Bilo je zastrašujuće", "Poskakasmo iz kreveta", pišu građani u svojim svedočenjima.

"Veoma, veoma strašno. Treslo se sve i pomeralo i čuli su se zvukovi. Trajalo je 7-8 sekundi", navode građani Severne Makedonije.

Kurir.rs

Ne propustiteSeverna MakedonijaZEMLJOTRES U SEVERNOJ MAKEDONIJI: Potres od 2,5 stepeni po Rihteru, osetio se i u Srbiji
zemljotres ilustracija skala
Severna MakedonijaSNAŽAN ZEMLJOTRES ZATRESAO SEVERNU MAKEDONIJU: Izmereno 3,8 stepeni po Rihteru
zemljotres ilustracija skala
Severna MakedonijaDVA ZEMLJOTRESA NOĆAS POGODILA SEVERNU MAKEDONIJU: Registrovani potresi od 3,7 i 2,5 stepeni po Rihteru u gluvo doba noći
zemljotres.jpg
RegionZEMLJOTRES POGODIO SEVERNU MAKEDONIJU: Epicentar u blizini Skoplja, osetio se širom regiona, uključujući Srbiju
shutterstock-756769723.jpg
Severna MakedonijaZEMLJOTRES POGODIO SEVERNU MAKEDONIJU: Tlo se treslo jačinom 3,6 stepeni po Rihterovoj skali
shutterstock-22608646411.jpg