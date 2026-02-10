Slušaj vest

Zemljotres od 5 stepenipogodio je večeras Severnu Makedoniju, a prema tvrdnjama građana osetio se čak i u Beogradu.

Zemljotres se osetio i u Leskovcu, Nišu, Gnjilanu...

Na sajtu EMSC se navodi da je potres zabeležen u 21:05 na 15 km od Tetova, na dubini od pet kilometara, 19 kilometara istočno od Prizrena i 15 kilometara severozapadno od Tetova.

"Auuu kakav zemljotres", "Pre par minuta isto i u Leskovcu zemljotres. Zaljuljao mi se krevet, komoda sa televizorom koji je krcnuo takođe se pomerila", "Veoma je jak", "Bilo je zastrašujuće", "Poskakasmo iz kreveta", pišu građani u svojim svedočenjima.

"Veoma, veoma strašno. Treslo se sve i pomeralo i čuli su se zvukovi. Trajalo je 7-8 sekundi", navode građani Severne Makedonije.