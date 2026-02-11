Slušaj vest

U više gradova Severne Makedonije proteklih dana organizovani su protesti uglavnom romskog stanovništva, koji se žale na nove zakone o saobraćaju i traže da im se omogući polaganje vožnje pod posebnim uslovima ili da voze bez vozačke dozvole.

Veća grupa Roma je pre nekoliko dana prvo u Bitolju izrazila revolt pošto im je policija oduzela vozila kojima su upravljalibez bez vozačke dozvole.

Okupljeni su tom prilikom zatražili da im se dozvoli vožnja bez vozačke dozvole ili da im nadležni omoguće polaganje pod posebnim uslovima, jer nemaju odgovarajući stepen obrazovanja.

Zbog primene novog zakona o oduzimanju vozila kojima se upravlja bez vozačke dozvole nezadovoljni su palili gume na ulicama i u Štipu, u Kočanima i u Strumici, a na nekim mestima intervenisala je i vatrogasna služba.

"Tražili su da registrujemo automobile, evo, registrovali smo ih. Sada traže vozačku dozvolu. Gde da nađemo vozačku dozvolu? Škole nemamo nikakve. Kakva je ovo pravda? Svaki dan će biti protesti u svim gradovima širom Makedonije", rekla je jedna žena, a prenosi makedonski portal Telma.

Uhapšeno više vozača koji su vozili uz zabranu, bez položenog ispita i sa lažnom dozvolom

Iz MUP su saopštili da je uhapšeno više vozača koji su upravljali vozilima uz aktivnu zabranu, bez položenog vozačkog ispita i s falsifikovanom vozačkom dozvolom, a vozila su im oduzeta.

Mediji su objavili da je otkriven policijski službenik koji je vozio bez dozvole, što je dodatno usložnilo situaciju.

"Vlada treba da nam pomogne da izvadimo vozačke dozvole. Ako treba, platićemo. Nemamo školu, ali neka instruktor sedi sa mnom, ja ću voziti. Ako vozim brzo ili nepravilno, slobodno neka mi kaže: za tebe nema vozačke“, rekao je jedan od stanovnika bitoljskog naselja Bair.

"Hoćemo pravila kakva su bila i siromaštvo kakvo vodimo. Bez vozačke, s registrovanim automobilima, hoćemo da nam to isto nastave“, rekao je drugi.