Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski od sutra (petak) će biti u višednevnoj poseti Nemačkoj, gde će prisustvovati 62. Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, najavila je vlada u Skoplju.

Kako se navodi, u okviru Minhenske bezbednosne konferencije Mickoski će imati niz bilateralnih sastanaka sa evropskim liderima, visokim predstavnicima, kao i šefovima međunarodnih bezbednosnih organizacija.

U fokusu razgovora, precizira se, biće geopolitička stabilnost regiona, sa naglaskom na ulogu Severne Makedonije kao stuba stabilnosti na Zapadnom Balkanu i aktivnog doprinosioca NATO savezu.

Ističe se da će na sastancima i konferencijama, premijer Severne Makedonie ;potvrditi Skoplja o neophodnosti predvidljivog i pravednog puta ka punopravnom članstvu u EU, bez nametnutih bilateralnih prepreka.

Na marginama konferencije planirani su sastanci sa visokim predstavnicima Evropske unije, kao i šefovima vlada i država.