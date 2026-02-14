Slušaj vest

Policija Severne Makedonije saopštila je danas da je uhapsila 25-godišnjaka osumnjičenog za ubistvo 78-godišnje žene i više krađa po selima u opštini Staro Nagoričane.

Т.B. (25) iz sela Malotino u opštini Staro Nagoričane osumnjičen je da je 12. februara napao i ugušio jastukom M.S. (78) u njenoj kući u obližnjem selu Čelopek.

Osumnjičen je i za više krivičnih dela teške krađe u nekoliko sela na području opštine Staro Nagoričane, na severu, uz granicu sa Srbijom. On je uhapšen sinoć u selu Dragomance, zadržan je u polcijskoj stanici i o tom slučaju je obavešten javni tužilac.

(Kurir.rs/Beta/Foto: Ilustracija)

Ne propustiteSeverna MakedonijaČETVORO PREMINULIH OD GRIPA U SEVERNOJ MAKEDONIJI: Oglasili se iz Instituta za javno zdravlje
Pacijenti čekaju u čekaonici doma zdravlja
Severna Makedonija"NEMAMO ŠKOLU, ALI NEKA INSTRUKTOR SEDI SA MNOM, JA ĆU VOZITI": Romi ne odustaju od zahteva u Severnoj Makedoniji
Romi Protest
Severna MakedonijaSNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO SEVERNU MAKEDONIJU Zatresla se i Srbija, osetilo se do Niša i Beograda!
zemljotres
Severna MakedonijaMUŠKARAC IZ ŠTIPA PIJAN MAHAO NOŽEM PREMA RODITELJIMA, PA UBIO MAJKU: Osuđen na doživotni zatvor, ni ne seća se da je to uradio!
zatvorenik