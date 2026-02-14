Policija Severne Makedonije saopštila je danas da je uhapsila 25-godišnjaka osumnjičenog za ubistvo 78-godišnje žene i više krađa po selima u opštini Staro Nagoričane .

Т.B. (25) iz sela Malotino u opštini Staro Nagoričane osumnjičen je da je 12. februara napao i ugušio jastukom M.S. (78) u njenoj kući u obližnjem selu Čelopek .

Osumnjičen je i za više krivičnih dela teške krađe u nekoliko sela na području opštine Staro Nagoričane, na severu, uz granicu sa Srbijom. On je uhapšen sinoć u selu Dragomance, zadržan je u polcijskoj stanici i o tom slučaju je obavešten javni tužilac.