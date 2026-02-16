Slušaj vest

Obilne padavine izazvale su vanrednu situaciju u više gradova Severne Makedonije, nakon što su se reke izlile iz korita i poplavile stambene objekte, dvorišta i saobraćajnice. Najteža situacija zabeležena je u Kičevu, gde je više od 200 građana evakuisano zbog naglog rasta vodostaja reke Zajaška.

Prema podacima nadležnih službi, voda je prodrla u kuće i podrume na više lokacija, dok su spasilačke ekipe tokom noći i jutra radile na izvlačenju ugroženih porodica i ispumpavanju vode.

Poplave u Kičevu, evakuisano više od 200 ljudi

Najkritičnije stanje zabeleženo je u gradu Kičevo, gde je izlivanje reke Zajaške izazvalo plavljenje stambenih objekata, dvorišta i lokalnih puteva. Prema informacijama Centra za upravljanje krizama, evakuisano je više od 200 osoba, dok je Crveni krst obezbedio hranu, pijaću vodu, ćebad, dušeke i osnovne potrepštine za pogođene porodice.

Na terenu su angažovane ekipe Ministarstva unutrašnjih poslova, lokalnog javnog komunalnog preduzeća „Komunalec“, kao i Direkcije za zaštitu i spasavanje. Mehanizacija je uključena radi čišćenja zapušenih kanala i uklanjanja nanosa koje je bujica donela.

Stručnjaci upozoravaju da je intenzitet padavina u kratkom vremenskom intervalu bio iznad proseka za ovo doba godine, što je dodatno opteretilo već zasićeno zemljište i odvodne kanale.

Skoplje i Gostivar pod vodom

Problemi su zabeleženi i u Skoplje, gde su građani u opštinama Gazi Baba i Butel prijavili poplavljena dvorišta i podrume. U naselju Saraj, kuće u blizini sela Buković i Semenište takođe su pod vodom. Vatrogasne jedinice iz Skoplja i Tetova intervenišu ispumpavanjem vode i obezbeđivanjem kritičnih tačaka.

U regionu Gostivar situacija je dodatno pogoršana izlivanjem reke Sušičke i zapušenim kanalima. U selu Balindol prijavljeno je blokirano korito, dok je u Belovištu voda opkolila jednu kuću u kojoj su bili zarobljeni majka i dvoje dece. Nadležne službe su hitno reagovale i započele akciju spasavanja, dok se planira angažovanje dodatne mehanizacije radi stabilizacije terena.

Lokalne vlasti i službe bezbednosti prate razvoj situacije, uz procenu štete na infrastrukturi i poljoprivrednom zemljištu.

Klizišta i zabrana saobraćaja

U području Tetovo prijavljena su klizišta izazvana natopljenim zemljištem. Iako se reke još nisu izlile, nadležni upozoravaju na rizik od daljeg pogoršanja vremenskih uslova. Na putu Tetovo–Popova Šapka uvedena je zabrana za teretna vozila zbog bezbednosnih razloga.

Meteorološke službe najavljuju nastavak nestabilnog vremena, uz mogućnost novih pljuskova i lokalnih bujičnih poplava. Građanima se savetuje oprez, izbegavanje kritičnih područja i praćenje zvaničnih saopštenja institucija.