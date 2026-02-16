Slušaj vest

U Kičevu je zbog poplava evakusano 220 ljudi, a poplavljeni su i objekti u loklanoj bolnici, saopštio je danas Centar za upravljanje krizama (CUK) Severne Makedonije.

Obilne kiša koja su juče padala u Severnoj Makedoniji izazvale su izlivanje reka i poplave najviše na zapadu i severu zemlje, a poplavljene su brojne kuće, objekti i poljoprivredne površine.

Kako je naveo CUK, u jugozapadnom regionu, u Kičevu, najveće plavljenje kuća registrovano je u Prilepskoj ulici i 220 ljudi je evakuisano i smešteno u sportsku salu "Hristo Uzunov". U naselju Podvaroš poplavljeni su podrumi u nekoliko kuća, a poplavljeni su i objekti u bolnici u Kičevu.

Organizovana je isporuka hrane i vode za ugrožene ljude uz podršku Crvenog krsta, a ekipe policije, komunalnog preduzeća i vatrogasne službe aktivno rade na terenu, saopšteno je.

U Pološkom regionu, u Gostivaru, vatrogasne ekipe su intervenisale tokom cele noći zbog obilnih padavina i poplava.

Najkritičnija situacija je registrovana u selu Forino, koje je najviše pogođeno poplavama, a poplavljene su i poljoprivredne površine u selima Čajle, Turčane, Vrapčište i Belovište.

U regionu Skoplja, u opštini Saraj, situacija je mirna i prati se, dok je u opštini Zelenikovo minimalno izlivanje reke Vardar kod sela Pakoševo i Novo Selo bez neposredne opasnosti.