Slušaj vest

Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski izjavio je da njegova vlada odustaje od nabavke novog službenog aviona, nakon kritika opozicionog Socijaldemokratskog saveza Makedonije (SDSM).

"Vidim da ovu temu kreira opozicija, iako je na jednom od liderskih sastanka, i formalnih i neformalnih koje sam imao sa liderom SDSM, on bio mnogo jasan i rekao da Vladu za ovo ne treba kritikovati i da je neće kritikovati, jer će sutra biti druga vlada, a letelica će se korstiti u humanitarne svrhe. Ali, vidim da ne drže reč i mi ćemo se povući iz te nabavke i moliti da ostanemo živi", rekao je Mickoski novinarima.

Lider opozicionog SDSM Venko Filipče optužio je 16. februara Mickoskog da je koristio vladin avion za odlazak na odmor, nakon što je Televizija Telma objavila da je 10. avgusta prošle godine otputovao u Split u periodu u kojem su mediji izveštavali da će se odmarati u Hrvatskoj.

Premijer Severne Makedonije je rekao da je ukupno četiri puta koristio vladin "lirdžet" i da se iz Splita za Skoplje, nakon godišnjeg odmora u avgustu prošle godine, vratio vladinim avionom, jer je propustio komercijalni let "Kroacija erlajnsa".

"U Hrvatsku sam otišao komercijalnim letom 'Kroacija erlajnsa' za Split. Na poziv hrvatskog predsednika Zorana Milanovića imao sam radnu večeru i moj godišnji odmor, koji je trebalo da traje tri dana, produžen je za jedan dan da bi trajao četiri dana. A, pošto sam propustio povratni let komercijalnim letom za povratak u Skoplje, a sledećeg dana sam imao hitne obaveze, došao je vladin avion, pokupio me sa splitskog aerodroma i dovezao u Skoplje", rekao je Mickoski.

Ne propustiteSeverna MakedonijaPREMIJER SEVERNE MAKEDONIJE U NEMAČKOJ: Mickoski će prisustvovati 62. Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji
Screenshot 2025-07-17 165224.jpg
Severna MakedonijaSKOPLJE POVEĆALO BUDŽET ZA 8 MILIONA EVRA: Kultura je prioritet ove godine
Screenshot 2025-07-17 165224.jpg
Severna Makedonija"VLADA VODI VIŠE OD 50 SLUČAJEVA KORUPCIJE NA VISOKOM NIVOU": Mickoski otkrio da su godinama bili prikrivani
xxx08 EPA Georgi Licovski.jpg
Severna Makedonija"DA SE PRODAJU SATOVI VREDNI 65.000 EVRA": Lider SDSM pozvao vlasti u Skoplju da se daju pare radnicima
VENKO filipče