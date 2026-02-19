Slušaj vest

Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski izjavio je da njegova vlada odustaje od nabavke novog službenog aviona, nakon kritika opozicionog Socijaldemokratskog saveza Makedonije (SDSM).

"Vidim da ovu temu kreira opozicija, iako je na jednom od liderskih sastanka, i formalnih i neformalnih koje sam imao sa liderom SDSM, on bio mnogo jasan i rekao da Vladu za ovo ne treba kritikovati i da je neće kritikovati, jer će sutra biti druga vlada, a letelica će se korstiti u humanitarne svrhe. Ali, vidim da ne drže reč i mi ćemo se povući iz te nabavke i moliti da ostanemo živi", rekao je Mickoski novinarima.

Lider opozicionog SDSM Venko Filipče optužio je 16. februara Mickoskog da je koristio vladin avion za odlazak na odmor, nakon što je Televizija Telma objavila da je 10. avgusta prošle godine otputovao u Split u periodu u kojem su mediji izveštavali da će se odmarati u Hrvatskoj.

Premijer Severne Makedonije je rekao da je ukupno četiri puta koristio vladin "lirdžet" i da se iz Splita za Skoplje, nakon godišnjeg odmora u avgustu prošle godine, vratio vladinim avionom, jer je propustio komercijalni let "Kroacija erlajnsa".