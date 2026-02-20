Slušaj vest

Vlada Severne Makedonije negirala je danas tvrdnje opozicionog Socijaldemokratskog saveza Makedonije (SDSM) da je porodica premijera Hristijana Mickoskog vladinim avionom putovala do Splita.

"Službeni avion star 20 godina koristio je isključivo premijer Mickoski, bez porodične pratnje, za svoje službene potrebe, i to u periodu od dve godine za samo za četiri putovanja u susedstvo", navodi se u saopštenju Vlade.

Ocenjeno je da SDSM i njegov lider Venko Filipče licemerno u razgovorima u četirti oka pristaju na kupovinu novog vladinog aviona, a u javnosti to kritikuju.

SDSM, najveća makedonska opoziciona partija, tvrdila je da je premijer i lidera VMRO DPMNE Hristijan Mickoski zloupotrebio državne resurse za privatne potrebe tako što je prošle godine putovao vladinim avionom u Split, na odmor s porodicom.

"Mickoski je juče javno izjavio da se, kada leti vladinim avionom, navodno plaši za svoj život i da se 'moli Bogu da ostanu živi'. Ako je to tačno, onda se postavlja suštinsko pitanje: Kako je onda mogao da stavi svoju porodicu u takav avion i rizikuje njihove živote zarad privatnog odmora?", piše u saopštenju SDSM.