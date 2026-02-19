ANTIBOMBAŠKA JEDINICA SEVERNE MAKEDONIJE DOBILA VREDAN POKLON: U Skoplje stigla visokosofisticirana oprema vredna oko milion evra
Jedinica za otkrivanje i demontiranje eksplozivnih sredstava Ministarstva unutrašnjih poslova Severne Makedonije dobila je američku donaciju visokosofisticirane opreme, vrednu oko milion evra.
Dobijeni su roboti za rukovanje eksplozivnim sredstvima, odela za deaktivaciju bombi, teleskopske ruke, detektori eksplozivnih sredstava, kamere sa optičkim vlaknima, rendgenski uređaji za otkrivanje eksplozivnih sredstava i specijalizovano vozilo za transport opreme i obuku.
Primopredaji te opreme obezbeđene u saradnji sa američkom ambasadom u Skoplju i ATA programom prisustvovali su ministar unutrašnjih poslova Severne Makedonije Panče Toškovski i otpravnica poslova Ambasade SAD Nikol Varns.
Ona je naglasila da ova donacija predstavlja zajedničku posvećenost jačanju kapaciteta MUP-a da odgovori na ove vrste pretnji, štiteći zajednicu i živote građana.
"Ovo vozilo i oprema će povećati njihov kapacitet za otkrivanje, procenu i neutralizaciju eksplozivnih pretnji sa većom brzinom, preciznošću i koordinacijom. Današnja podrška ističe naš zajednički interes za bezbednost i stabilnost", rekla je Varns.
