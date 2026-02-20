Slušaj vest

Mladić (20) iz Male Rečice u Severnoj Makedoniji uhapšen je zbog sumnje da je spremao teroristički napad. Informacije je o čitavom slučaju prikupio FBI, koji je potom obavestio makedonske vlasti.

Javni tužilac iz Odeljenja za kriminalističke istrage Kancelarije javnog tužioca izdao je naredbu o sprovođenju istražnog postupka protiv dvadesetogodišnjeg mladića zbog izvršenja krivičnog dela terorizma.

Krajem januara ove godine, osumnjičeni je putem društvene aplikacije "Discord" poslao ozbiljnu pretnju da je spreman da izvrši napad vatrenim oružjem – automatskom puškom AK-47, poznatom kao Kalašnjikov, uz objašnjenje da ima narušeno mentalno zdravlje.

Inspiracija za takav napad bio je događaj od 14. decembra 2012. godine u Sjedinjenim Državama kada je Adam Lanca – dvadesetogodišnji mladić, ubio 26 ljudi, od kojih je 20 dece, u školi u Sjedinjenim Državama automatskom puškom.

Policija mu upala u kuću

Pošto je od Ambasade SAD u Skoplju primljena informacija da je FBI podneo zahtev za hitno otkrivanje "Discord" profila koji se nalazi u Severnoj Makedoniji, odakle su upućene ozbiljne pretnje, Ministarstvo unutrašnjih poslova je, u koordinaciji sa Javnim tužilaštvom Republike Makedonije, preduzelo mere za otkrivanje počinioca.

Nakon identifikacije i lociranja korisničke adrese, 17.2.2026. godine, pod rukovodstvom javnog tužioca iz Javnog tužilaštva Republike Makedonije, policijski službenici Odeljenja za suzbijanje organizovanog i teškog kriminala i uz pomoć SAE Tigar izvršili su pretres kuće i drugih prostorija u Maloj Rečici.

Tokom pretresa, od osumnjičenog je pronađena i oduzeta sekira, pet noževa različitih dužina, teleskop, sedam mobilnih telefona marke "ajfon" i računar. Takođe, od oca osumnjičenog je oduzet pištolj za koji ima dozvolu i nekoliko komada municije. Preostalo pronađeno oružje - pištolj i automatsku pušku - posedovao je deda osumnjičenog bez dozvole i protiv njega je podneta krivična prijava Javnom tužilaštvu u Tetovu zbog krivičnog dela Nedozvoljena proizvodnja, posedovanje, posredovanje i trgovina oružjem ili eksplozivom.

Javni tužilac je podneo predlog sudiji za prethodni postupak u Osnovnom sudu u Skoplju za određivanje mere pritvora protiv osumnjičenog. Predlog je prihvaćen i mera je određena rešenjem u trajanju od 30 dana.